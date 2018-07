Ő a világ legszexibb időjósa - szexi fotók

A szexi időjóst nem véletlenül követik közel 6,5 millióan Instagram-oldalán -A szépség, amellett, hogy rendszeresen posztol, nem is követi a "sok filter, sok retus" trendet, hogy újabb és újabb követőket szerezzen magának.Friss bikinis, "nofilter", "csakén" és "természetes" tagekkel ellátott képét nem véletlenül kedvelték csak eddig négyszázezren.A tévés egyébként épp most került a Maxim helyi kiadásának a címlapjára.Yanet egyébként a YouTube-on is igen szép követőtábort gyűjtott össze: videós csatornáján félmillió feliratkozó várja friss bejelentkezéseit.