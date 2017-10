Ő a világ legdögösebb nővérkéje - szexi fotók

Lauren Draint nem egy az Insta-sztárok közül: nővérként hosszú éveket dolgozott, többek közt intenzív osztályokon is, azonban egy idő után úgy érezte, a munka teljesen felőrli őt, és bármennyire az egészséges életvitel megszállottja, túlhajszoltsága miatt nem tudja teljesíteni azokat az elvárásokat, amiket maga felé támasztott - írja a BorsOnline Ekkor döntött úgy, hogy új karrierbe kezd: fitneszmodellként hirdeti az egészség, a fittség, a testmozgás fontosságát.- Nyolc évet töltöttem el az egészségügyben, és nem láttam még egy atlétát sem komolyabb egészségügyi krízisben. Mindennek oka van: a fitt, aktív életmód csökkenti a megbetegedések kockázatát, és javítja a közérzetet is - vallja.A 31 éves szőkeség jelenleg posztjaival hirdeti az egészséges életmód fontosságát, testépítő show-kra jár, valamint saját fitnesz-weboldala is van.