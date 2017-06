Nyomd, bébi, nyomd: itt a Budapesten is forgatott autós film legújabb előzetese

Június 29-én kerül a magyar mozikba Edgar Wright új, autós filmje, a Nyomd, bébi, nyomd (Baby Driver), amelyhez Budapesten is forgattak jeleneteket. A szereplőgárdára nem lehet panasz: a House of Cards-zal hasító Kevin Spacey mellett a fiatal Eiza González Lily James és Ansel Elgort , valamint a Django elszabadul egyik főszereplője, a magyar fővárosban is forgató Jamie Foxx szerepel majd a filmben, utóbbi januárban nyomott egy laza napozást a budapesti hóban.