Nyolc bizarr design bútor, ami távolról sem az, aminek látszik

1, Az ír tervező, Joseph Walsh munkáiban a formavilág mindig is kitüntetett figyelmet kapott. Fából készült bútorait mintha nem is emberi kéz, hanem a természet erői alkották volna. Fogadni mernénk, hogy ebben a csodálatosan ívelt ágyban igazán mély álomba lehet szenderülni.2, A japán sztárépítész, Sou Fujimoto olvasószék-könyvespolc kombója annyira ötletes és kézenfekvő, hogy szinte a homlokunkra csapunk a koncepció láttán. Egy mindenesetre biztos: a Városligetben felépülő Magyar Zene Házának terveit is jegyző művész létrehozta az apró otthonok tökéletes olvasósarkát.3, És, ha már a szűkös tereknél tartunk, jöjjön még egy helytakarékos dizájn bútordarab. Az olasz Flavio Scalzo által tervezett szék nem mindennapi teremtés: modern és egyszerű megjelenésű bútor, melynek közepe egy plusz széket rejt, amit kihúzva egy újabb ülő alkalmatosságot vagy éppen egy asztalt nyerünk, ahogy éppen kedvünk tartja. Zseniális!4, Ezt a multifunkcionális lépcsőt Mieke Meijer tervezte. A holland formatervezőtől nem állnak távol a szokatlan megoldások, ahogy az Object Élevé elnevezésű lépcsőinstallációja láttán is nyilvánvaló. A szerkezet tulajdonképpen egy különleges, tölgyfából és acélból készült polcrendszer, amelyhez tárolóberendezéssel egybekötött munkaállomás is tartozik. A bizarr bútordarabot a tériszonnyal küzdők messze kerüljék el!5, Natascha Harra-Frischkorn 6 darab fadeszkából épített polcot készített, melyek oly módon illeszkednek egymáshoz, hogy a rajtuk elhelyezett könyvek súlya adja meg a polc végső formáját. Ha sok a könyv, nagy a polc, kevés könyvtől viszont összemegy a bútor. A német tervező alkotása szinte bármilyen stílusú nappaliban jól mutatna.6, John Brauer műanyagból készült asztal nélküli asztalterítője igazi varázslat. A találóan Illusion névre keresztelt műanyag bútordarab története ugyanolyan érdekes, mint maga a végtermék. A formatervezőt kedvenc kávézójának földig érő asztalterítői ihlették meg, és bár műanyaggal foglalkozó szakemberek lehetetlennek nyilvánították a projektet, láthatóan Brauer nem adta fel, és a design szerelmeseinek nagy örömére végül megszületett a lebegő asztalterítő.7, A tehetséges francia tervező, John Nouanesing asztala egészen horrorisztikus látványt nyújt. Pont úgy néz ki, mintha ráömlött volna 20 liter friss vér. Vagy piros festék. Csupán fantázia kérdése.8, A multifunkcionalitás szinte alapkövetelmény a XXI. századi tértervezésben, Julia Kononenko alkotása pedig tökéletes példája annak, hogy miként lehet egy első látásra unalmas bútorgarnitúrát innovatív módon újragondolni. A kijevi dizájner két faládája valójában székekké és asztallá alakítható kanapét rejt magában.Még több formabontó lakberendezési tárgyra, innovatív megoldásra, izgalmas enteriőrre vágysz? Van egy jó hírünk: még pár nap, és egyetlen hétvége alatt megmártózhatsz a design kultúra inspiratív ötlettengerében. Akár a klasszikusabb, akár a merészebb stílust kedveled, biztosan találsz ámulatba ejtő megoldásokat! Szeptember 21-23. között gyere el a S/ALON BUDAPEST lakástrend kiállításra, ahol életre kelnek a magazinok oldalai. Ne maradj le, találkozzunk a Budapest Arénában!