Nyit a Sziget: így hozzák el a világsztárokat a fesztiválra - interjú

Csiszár Virág, a Sziget nemzetközi booking menedzsere. Fotó: Gregus Máté

Fotók: Sziget

Egymilliárddal több a nagyszínpad programjára

Idén a korábbinál több nemzetközi sztár ad koncertet a Sziget fesztiválon augusztus 8-tól 15-ig, miután a befektetők kelközösen 12 százalékkal 8,6 milliárd forintra tudták növelni a költségvetést, és csak a nagyszínpados fellépőkre egymilliárddal többet költhetnek - ezt Kádár Tamás főszervező jelentette be a Sziget korábbi sajtótájékoztatóján. Az idei húzónevek között van az első magyarországi koncertjére készülő amerikai dalszerző-énekesnő Lana Del Rey, a szintén amerikai rapper, Kendrick Lamar, de fellép mások mellett a Gorillaz, a Mumford and Sons, a Dua Lipa, Kygo, az Arctic Monkeys, Liam Gallagher és Shawn Mendes is.

Szerencse is kell a pénz mellett– Ilyenkor a legnagyobb az izgalom, ahogy közeledik a kezdés, de egyébként a mi munkánk a hiedelmekkel ellentétben egész évben tart. Most éppen egyszerre dolgozom a jövő évi nemzetközi előadókon - ez a folyamat már tavasszal elkezdődött -, illetve a kollégákkal közösen készítjük elő és koordináljuk az idei fesztiválra érkező fellépők minden mozzanatát - onnantól kezdve, hogy megérkeznek a budapesti reptérre, egészen addig, amíg lemegy a show, és elutaznak.– Teljesen változó. Mindig egy hosszabb kívánságlistával nyitunk, amin olyan fellépők szerepelnek, akikről tudjuk, hogy a közönség várja őket a magyar fesztiválokra. Ezután általában nagyon gyorsan kiderül, hogy kik azok, akik éppen turnéznak abban az időszakban, egy új albumot népszerűsítenek, vagy kik azok, akik egyáltalán nem is lesznek a közelben, más földrészen koncerteznek. Így kialakul egy rövidebb lista, amin még finomítgatunk, majd elkezdünk ajánlatokat kiküldeni.– Egyrészt szerencsénk is volt. Van, hogy szűkösek a lehetőségeink, ami az éppen augusztusban turnézó sztárokat illeti, ráadásul a Sziget időszakában elég erős konkurenciánk van a tengerentúlon, Ázsiában és Európán belül is, de most szerencsésen alakultak a dolgok. Illetve idén több pénzt is fordítottunk nagyszínpad fellépőire, ennek is köszönhető az erős program.Lana Del Reyért évek óta harcoltak– A nagyszínpad záró előadói kapják mindig a legmagasabb fellépti díjat, az idei évben Kendrick Lamar, a Gorillaz, Lana Del Rey, a Mumford & Sons, Dua Lipa, Kygo, Shawn Mendes és az Arctic Monkeys.– Megharcoltunk az amerikai énekesnőért. Sőt, ha jól emlékszem, akkor már azóta, hogy a cégnél dolgozom, azaz 2013 óta minden évben harcoltunk érte. Már olyan is volt, hogy konfirmált hozzánk, de mielőtt még bejelentettük volna az érkezését, sajnos lemondta a fellépést. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy most végre sikerült elhoznunk őt a magyar közönségnek, hiszen soha nem járt még itt a karrierje során.– Egyrészt a fellépők ügynökei, akikkel dolgozunk, már ismerik a fesztivált. Szinte kivétel nélkül jártak itt, és ők is tudnak mesélni, pozitív benyomást kelteni a sztárok menedzsmentjében. De mindig küldünk videókat, képeket is, amiket megmutathatnak nekik. Illetve az is fontos, hogy milyen visszajelzést kapnak az ügynökök azoktól a fellépőktől, akik már jártak nálunk - általában mindenki nagyon szereti a Szigetet, a vendéglátást és azokat a körülményeket, amikkel itt szembesülnek. De az is sokat számít, ha egy előadó látja, hogy kik azok, akik már korábban felléptek nálunk, vagy nagy vonzerő lehet, ha olyan neveket olvas az idei programban, akik szimpatikusak neki és szeretne velük egy plakáton szerepelni.– Igen, emlékeznek a VOLT-ra, a frontember Alex Turner pedig két évvel ezelőtt a másik projektjével, a The Last Shadow Puppets formációval fellépett a Szigeten is, így aztán ő teljesen képben van arról, hogy milyen a nálunk játszani, és nagyon jól érezte magát.A ping-pong asztal a sláger a backstage-ben– Érdekes, mert most gyűjtögetjük ezeket az igényeket és az a tapasztalat, hogy idén már nincsenek olyan nagyon kiugró kérések, mint az elmúlt években - korábban azért jellemzően szerettek minél extrább kívánságokkal előállni a fellépők. Most az olyan általános kérések mellett, mint sminklemosó kendő, rágó, cigi, érdekes lehet, hogy a Gorillaz és Kygo is kért egy ping-pong asztalt a backstage-be. MØ a harmincadik születésnapját ünnepli majd a koncerten, így neki készülünk lufikkal, tortával, amin a kedvenc rajzfilmfigurája lesz, és mindenféle meglepetésekkel. Lana Del Rey virágokat kért az öltözőjébe, illetve a show-ra külön olyan rózsákat, amiknek a tüskéit előre eltávolították; felteszem, azért, hogy ne szúrja meg a rajongókat.Tárgyalások és váratlan helyzetek– Ez a ritkábbik eset, de előfordult már, hogy valakivel két nap alatt sikerült dűlőre jutnunk. Ugyanakkor általában az a jellemző, hogy hosszú hetekig, vagy akár hónapokig húzódnak. Amikor elkezdünk tárgyalni egy fellépőről, akkor mindig egy hivatalos ajánlatot küldünk az ügynökének - aki aztán összegyűjti ezeket a környező fesztiváloktól is, összeállítja a turnét, és így adja tovább a menedzsmentnek. Ebben az ajánlatban szerepel minden egyes részlet: hogy a fellépőt melyik fesztiválon, dátumon, színpadon, milyen időpontban, melyik előadó előtt és után szeretnénk látni, hol lenne a helye a plakáton, stb... Ezek a részletek ugyanúgy a tárgyalás alapját képezik, mint az, hogy kinek mennyi pénzt fizetünk.– Előre sajnos sosem készül B-terv, azt nagyon nehéz lenne megvalósítani. Ha hetekkel a fesztivál előtt kiderül a visszalépés, akkor van esély, hogy pótlásként olyan nevet tudnunk hozni, akinek a közönség örül - mint ahogy tavaly is egész jól sikerült ezt megoldani, amikor a Clean Bandit és Rita Ora is lemondta a fellépését. Egyrészt az ügynökség, aki lemondja a koncertet, ajánl további fellépőket, akik ráérnek abban az időszakban, és esetleg hasonló fellépti díjért el tudnak jönni. Amennyiben nekünk ez nem felel meg, a többi ügynökségnél is tehetünk ajánlatokat. Ha csak a koncert napján mondják vissza a fellépést, akkor szinte esélytelen mást találni. Ilyenkor életbe lép az az opció, hogy megpróbálunk hazai fellépővel helyettesíteni egy nemzetközi nevet.Nincs egy unalmas pillanat– Nehéz kérdés, mert sok kedvencem van. Lykke Li fellépését nagyon várom, de az Unknown Mortal Orchestra-ra iskíváncsi vagyok. Nagyon örülök annak, hogy Lana Del Rey, Nick Murphy, Shawn Mendes, vagy Lianne La Havas nálunk lép fel először Magyarországon, őket is várom.– Nem, soha! Nincs egy unalmas pillanatunk. Annak ellenére, hogy egy nagy csapat dolgozik a szervezésen, és mindent igyekszünk pontosan előre megtervezni, elég sok improvizáció van a helyszínen. De azért mégis azt mutatja a példa, ha előre jól felkészülünk, akkor kevesebb meglepetés ér minket a fesztivál közben.