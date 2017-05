Nyerő feldolgozásokat díjaz Müller Péter Sziámi

Eredményt hirdet a Müller Péter Sziámi AndFriends zenekar középiskolások számára kiírt országos pályázatán.A vállalkozó kedvű diákoknak a csapat Szeretni még című dalát kellett újragondolniuk, a végeredmény a pénteki koncerten a fővárosi Dürer Kertben derül ki.A dalfeldolgozó pályázatra meglepően sokan jelentkeztek, versenyen kívül még Bródy János, Thuróczy Szabolcs, Palya Bea és Kiss Llászló (ex-Európa Kiadó) is elénekelte a dalt.A zenekar nyárindító koncertjére számos meglepetéssel készül, legújabb szerzeményeik mellé elővettek régi Sziámi-dalokat, de természetesen a legnépszerűbb URH- és Kontroll Csoport-számokat is előadják - közölték a szervezők az MTI-vel.A Müller Péter Sziámi AndFriends tavasszal több vidéki városban játszott már, most Budapesten is előadja több mint kétórás műsorát.Meghívott vendégként színpadra lép Bárdos Deák Ági és egy énekkar is. Az előzenekar az Azur lesz.A Fel! Dolgozás! Szeretni még pályázat ötlete az év elején onnan jött, hogy a tatabányai Árpád Gimnázium diákjai az ottani fellépéskor gitárkísérettel előadták a dalt, majd nemsokára elküldték az erről készült videófelvételt.A csapat két budapesti iskolából is kapott hasonló videót, ezért elhatározták, hogy a dalra országos középiskolai feldolgozásversenyt hirdetnek.A pályázatban nem volt műfaji megkötés, a videón szerepelhetett kórusváltozat, gitáros, ritmushangszeres vagy billentyűs kísérettel előadott verzió, rock- vagy akusztikus zenekari, opera vagy bármilyen egyedi megközelítés.A szövegnek az eredeti énekdallammal kellett elhangoznia.Az értékes díjak között szerepel Roland Go:Keys szintetizátor, egzotikus kézihangszer-összeállítás, egy kétnapos osztálykirándulás költségeinek fedezése, négy darab heti bérlet a Sziget és a VOLT Fesztiválra, valamint egyéves állandó belépő a Müller Péter Sziámi AndFriends koncertjeire.A legjobban megszólaló zenekar stúdiófelvételt és videóklipet készíthet, és felléphet a Müller Péter Sziámi AndFriends Szigetzáró koncertjén.A produkciókat a Müller Péter Sziámi AndFriends zenekar tagjaiból és szakmai résztvevőkből álló zsűri értékelte.