Nyerjen jegyeket a League of Legends döntőjére az RTL Spike-kal!

Szeretnéd a helyszínen végigkövetni a League of Legends ROG Magyar Elit Bajnokság döntőjét? Az RTL Spike jóvoltából most neked is lehetőséged nyílik élőben látni a világ egyik legnépszerűbb online stratégiai játékának legjobb magyar versenyzőit. Ehhez nincs más dolgod, mint nézni október 2. és 29. között az RTL Spike 21.00-tól kezdődő műsorait, és mindennap helyesen válaszolni a képernyőn felbukkanó, League of Legends-hez kapcsolódó heti kérdésekre. A helyes válaszadók között hetente 2 párosjegyet sorsolunk ki a Magyar Elit Bajnokság Döntőjére, sőt, heti szinten egy-egy ROG STRIX Wireless gamer fejhallgató is gazdára talál.A rendkívül népszerű League of Legendsszel naponta milliók játszanak, egy-egy bajnokságot pedig több ezren követnek figyelemmel. A játék 5v5 harcokkal, izgalmas meccsekkel, sok karakterrel nyűgözi le a rajongókat. Az e-sport térhódítása hazánkat sem kerülhette el, tavaly megrendezték az első hivatalos LoL-ligát. De vajon ki nyeri az idei ROG Magyar Elit Bajnokságot? November 26-án kiderül, melyik a legjobb League of Legends csapat az országban.A döntőt megelőző bajnokságokat szeptember 24-től október 22-ig 5 héten át minden vasárnap 16.00-tól online követhetik a rajongók. November 5-én és 12-én pedig a két elődöntőt nézhetik végig, az előző vasárnapokhoz hasonlóan a LOLTV Twitch csatornáján élőben, 17.00-tól.Ha nem csak a nagy megmérettetést megelőző bajnokságokat szeretnéd végigkövetni, hanem részese lennél élőben a november 26-i League of Legends ROG Magyar Elit Bajnokság döntőjének is, nézd október 2. és 29. között az RTL Spike 21.00-tól kezdődő műsorait, és válaszolj a League of Legends-hez kapcsolódó heti kérdésekre mindennap aoldalon.