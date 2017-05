Nyáron kezdődik Scorsese új filmjének forgatása

A Netflix amerikai streaming-szolgáltató százmillió dollár költségvetésből készülő filmje forgatásának kezdetéről az Indiewire című portál számolt be.A film Frank Sheerantől, a maffia bérgyilkosáról szól, alapjául Charles Brandt Hallom, szobafestő vagy! című bestsellere szolgált. A főszereplőt a 73 éves Robert De Niro alakítja, akit vizuális effektek segítségével néhány jelenet erejéig negyven évvel megfiatalítanak. A forgatókönyvet Steve Zaillian írta.A film Robert De Niro és Scorsese kilencedik közös projektje: korábban többek között az 1973-as Aljas utcákban, az 1976-os Taxisofőrben, legutóbb pedig az 1995-ös Casinóban dolgoztak együtt.Scorsese legutóbb akkor említette meg a filmet, amikor hétfőn a New York-i Lincoln Center Charlie Chaplinről elnevezett életműdíját átadta Robert De Nirónak. A közönség előtt jelentette be, hogy következő közös projektjük "heteken belül" elkezdődik.

Az Indiewire úgy tudja, a filmet a tervek szerint 2019-ben mutatják be a Netflixen 190 országban, valamint néhány amerikai moziban, hogy az Oscar-díjra esélyes alkotások közé kerülhessen.A The Irishman jogainak világszintű megszerzése a streaming-szolgáltató eddigi egyik legnagyobb eredménye. A Netflix idén két filmmel is képviselteti magát a cannes-i filmfesztiválon május 17. és 28. között: Bong Dzsun Ho dél-koreai rendező Okja című filmjével Jake Gyllenhaal és Tilda Swinton főszereplésével, valamint Noah Baumbach The Meyerowitz Stories című filmjével, melyben Dustin Hoffmann, Ben Stiller és Adam Sandler játsszák a főszerepeket.