Nyár végén folytatódik a Fear The Walking Dead 4. évada

Az AMC saját gyártású sorozata, a Fear the Walking Dead negyedik évada augusztus 13-án, hétfőn folytatódik. Az új évad második etapja ismét nyolcrészes lesz, és az amerikai premierrel egy időben, hajnali 3:00 órakor angol nyelven, míg az esti főműsoridőben 22:00 órakor magyar nyelven is látható lesz. A kritikusok a "Fear" negyedik évadát az "alapjaiban változtatta meg a játékszabályokat", "az egyik legjobb televíziós show" (Comicbook.com), "olyan mintha egy új életet kapott volna" (Hypable.com), és a "belebetonozott a kanapéba" (TVLine.com) mondatokkal illették, elmondható tehát, hogy a sorozat eddig nagy sikert aratott.



A negyedik évad kezdetén egyetlen embert ismerhettünk meg a tábortűz mellett ücsörögve, majd a végére már kilenc főszereplőt számolhattak össze a nézők. A karakterek, akik önállóan indultak útnak, a legváratlanabb pillanatban találkoztak össze a többiekkel, és olyan vidékeken találták magukat együtt, amire a legkevésbé sem számítottak...



Az évad befejező epizódjaiban megértik, hogy kik is ők valójában, és hogyan törhetnek előre egyénenként, és egy csoport tagjaként egyaránt. Új ellenfelekkel találják szembe magukat, legyen szó emberről, vagy akár magáról a természetről. Az utazásukat a veszély, a szeretet, a fájdalom, a veszteség, és leginkább a remény vezeti.



A sorozat vezető producere Scott M. Gimple, showrunnerei Andrew Chambliss, Ian Goldberg, Robert Kirkman, Dave Alpert, Gale Anne Hurd és Greg Nicotero, gyártója az AMC Studios. A sorozatban olyan színészek jelennek meg, mint Lennie James, Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo, Danay Garcia, Garret Dillahunt, Maggie Grace and Jenna Elfman.