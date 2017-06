Novembertől a mozikban is láthatjuk Agatha Christie klasszikusát

Elképesztő sztárparádéval dolgozzák fel újra Agatha Christie népszerű regényét. Az ismert és jól sikerült 1974-es első film után ezúttal Johnny Depp, Penélope Cruz, Judi Dench, Daisy Ridley, Michelle Pfeiffer vagy éppen Michael Pena kap lehetőséget az új alkotásban, most pedig elkészült a Gyilkosság az Orient expresszen kedvcsináló videója is - írja a mozi-filmek.hu A belga szupernyomozót, Hercule Poirot-t a rendező Kenneth Branagh játssza, akit csak a szösszenet végén látunk meg, extra bajusszal.Az Agatha Christie nagysikerű krimije alapján készült film az Isztambulból Párizsba tartó vonaton történt különös gyilkosságnak nyomozásába enged betekinteni minket.A Gyilkosság az Orient expresszen tengerentúli bemutatóját november 10-re tervezek, s ha minden igaz, a magyar nézőknek is csak addig kell várniuk a hazai premierre - írják.