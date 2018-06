Novemberben érkezik a magyar mozikba Szilágyi Zsófia Egy nap című filmje

November 8-án mutatják be Szilágyi Zsófia Egy nap című, FIPRESCI-díjas filmjét a magyar mozik - közölték az alkotók az MTI-vel kedden.Az Egy nap Szilágyi Zsófia első játékfilmje, amelynek világpremierje májusban Cannesi Filmfesztiválon volt, ahol az alkotás az 57. Kritikusok Hete versenyszekcióban elnyerte a nemzetközi filmkritikusok FIPRESCI-díját. A Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége az Európai Filmakadémia kérésére összeállított egy 12 filmből álló listát is, amelyen szintén helyet kapott az Egy nap, ezzel esélyessé vált az Európai Filmdíjra is.Szilágyi Zsófia filmje Szamosi Zsófia főszereplésével egy háromgyerekes anya egy napját meséli el, a cselekmény nagy része a hétköznapok rutinjára épül. Az aprólékos részletekkel realista módon bemutatott mindennapi események mögött a feszültséget a nő házassági válsága és családja szétesése miatti félelme adja, amelynek megakadályozására a napi rohanásban egyszerűen nem marad lehetősége.A filmet a rendező egyik kisgyerekes barátnőjének e-mailje ihlette, aki tízperces bontásban leírta neki egy napját. Ennek a tanárnőként dolgozó anyának a rutinszerű napját úgy szerette volna megmutatni, hogy a néző egy pillanatig se unatkozzonSzilágyi Zsófia Enyedi Ildikó és Gothár Péter osztályában végzett 2008-ban a Színház- és Filmművészeti Egyetem filmrendező szakán.Az Egy nap meghívást kapott a június 6. és 17. között zajló Sydney filmfesztivál versenyprogramjába is, amelynek fődíját tavaly Enyedi Ildikó Testről és Lélekről című alkotása nyerte el.