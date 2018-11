Novemberben érkezik a magyar mozikba a Ruben Brandt, a gyűjtő

Az első fesztiválsikerek és az Oscar-nevezés után november közepén érkezik a magyar mozikba a Ruben Brandt, a gyűjtő című egészestés magyar animációs film, amely zsánerét tekintve akcióthriller, de egyúttal összművészeti alkotás: képzőművészeti, filmes és zenei road-movie



"Olyan filmet akartam készíteni, ami után be kell ülni egy kávézóba és megbeszélni valakivel a látottakat" - mondta el Milorad Krstic, a film rendezője, forgatókönyvíró, látványtervező az MTI-nek adott interjúban.



A Szlovéniában született, szerb származású festőművész Milorad Krstic a rendszerváltás óta él Magyarországon. My Baby Left Me című rövid animációja 1995-ben Ezüst Medve-díjat nyert a Berlinalén. A Ruben Brandt, a gyűjtő az első egészestés animációs filmje, amely a Magyar Nemzeti Filmalap támogatásával, 1,18 milliárd forintos költségvetéssel készült.



A filmben tucatnyi filmtörténeti utalás, több mint 50 képzőművészeti alkotás és 90 zenedarab szerepel. A Ruben Brandt univerzumában a főszereplők mellett 33 mellékszereplő karakter és 400 egyéb, egyedi karakter jelenik meg - sorolta Kurdy-Fehér János, a film egyik producere a vetítés után a munka nagyságát hangsúlyozva. Miskolczi Péter producer kiemelte, hogy "fantasztikus stáb dolgozott a filmen". Az alkotás eddigi sikerei között említette az európai fesztiválszerepléseket, valamint azt, hogy a Sony Pictures Classics, a produkció amerikai forgalmazója révén a Ruben Brandt az egészestés animációs Oscar-kategória 25 nevezettje közé került. A Sony emellett az animációs filmek Annie-díjára is 8 kategóriában nevezte a filmet.



"Az volt a legfontosabb, hogy ne legyen unalmas, hogy a néző ezt a másfél órát végig élvezze. Nincs benne filozófia, akcióthrillert akartam, aminek egy másik rétegében persze megjelenik a művészet. De ha valaki nem tudja kicsoda Eisenstein, Hitchcock, Trantino és Kuroszava vagy Andy Warhol és Manet, ha nem ismeri ezeket rendezőket és művészeket, akkor a történet ragadhatja magával" - fogalmazott Milorad Krstic.



"Festő vagyok, rajzolni, festeni, fotózni, könyvet vagy színházi látványt alkotni a szenvedélyem. Nem telik el nap anélkül, hogy ceruzát fognék" - mesélte. Amikor nyolc éve felmerült benne az egészestés animációs film ötlete, a nap mint nap készített filmjelenet-rajzai nyomán egyszerű krimi bontakozott ki.



"Kezdettől tudtam, hogy Ruben Brandt lesz a főhős, aki Rubensről és Rembrandtról kapta a nevét, tudtam, hogy sorozatrablás is lesz a filmben, de a művészetről akartam beszélni, ezért került a képbe a múzeumrablás, és hogy még érdekesebb legyen, ne a pénz miatt csinálják, hanem mert muszáj: a rémálmok miatt, amelyek a híres festményekkel kapcsolatosak. Azt gondoltam, Velazquez kis infánsnője legyen olyan veszélyes, mint egy zombie, és Botticelli Vénusza legyen rémálom" - fejtette ki.



Ruben Brandt (Kamarás Iván), a rémálmokkal küzdő pszichoterapeuta megmentésére páciensei szövetkeznek a modigliánisan hosszú nyakú, femme fatale, Mimi (Hámori Gabriella) vezetésével: egymás után elrabolják a világ nagy gyűjteményeiből az összes kínzó festményt. A rablássorozat miatt azonban Kowalski, a magándetektív (Makranczi Zalán) és az alvilág is nyomukba ered.



A picassósan elrajzolt figurájú hősök története a 4K felbontású filmen nagyszerű audiovizuális kalandot nyújt a számtalan filmes, művészettörténetei és zenei utalás közepette. A Ruben Brandt zeneszerzője Cári Tibor több eredeti, saját szerzeményével, de a film zenei válogatását Milorad Krstic végezte. A rendkívül színes, a klasszikusoktól a kortárs könnyűzenéig terjedő skálán Honegger, Sztravinszkij és Mozart mellett popszámok és népdalok is felhangzanak, köztük a Kis kece lányom. Utóbbit Richard Bona énekli Snétberger Ferenc gitárkíséretében egy Budapesten készült felvételről.



A Kowalskit megszólaltató Makranczi Zalán számára az volt a legnagyobb élmény, hogy miközben karakterét úgy kellett megszólaltatnia, mintha nem is rajzfilmfigurát szinkronizálna, a filmvásznon futó képektől néha valóságos kultúrsokkot kapott. "Még a viszkispohárban úszó jégkocka is Hitchcock formájú volt" - magyarázta a színész, aki először dolgozott egészestés animációs filmben.



Először a produkció angol szinkronja készült el, mivel a filmet nemzetközi forgalmazásra szánták, és a karakterek szájmozgása is az angol szöveghez igazodott, Makranczi ezt követően kapcsolódott a munkába Kowalski magyar hangjaként. "Nagyon izgalmas úgy dolgozni, hogy az ember lát egy szürreális képet, ehhez jön a hang, a kettő együtt pedig egy harmadik jelentést kap" - idézte fel hozzátéve, hogy szereti azt a film noiros stílust, amely a karakteréhez fűződik.



"Arra számítok, hogy a film annyira behúzza az embert, hogy önmagában is működik, de aki kicsit jártasabb a művészetekben, annak külön vizuális orgia lesz az egész, mivel a filmkockákon a legapróbb részlet is valamilyen idézet egy festményből vagy filmből" - vélte a színész.



Milorad Krstic az MTI-nek arról is beszélt, hogy már egy újabb egészestés animációs film terve foglalkoztatja, amely azonban kifejezetten gyerekeknek készülne. "A címe Mumus. Családi film, vér nélküli, de az Indiana Jones kalandjainak izgalmával" - árulta el a rendező.