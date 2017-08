Novemberben dobja piacra új albumát Taylor Swift

Taylor Swift amerikai popénekesnő november 10-én dobja piacra Reputation című új albumát.



A korong hatásos felvezetéseként a 27 éves énekeső múlt pénteken törölte magát a közösségi oldalakról, majd a hét elején újra felbukkant rajtuk, de csak néhány rejtélyes videót tett közzé egy kígyóról. Szerdán aztán lehullt a lepel és kiderült, hogy Swift új lemezt jelentet meg november 10-én Reputation címmel.



Az énekesnő a korong borítóját is megmutatta: a fekete-fehér képen Swift erős sminkben, egyszerű pulóverben és hátrasimított hajjal néz bele a kamerába, mögötte pedig a saját neve fut különböző irányokba, mintha újságcikkekből lenne kivágva. Az énekesnő hatodik stúdióalbumáról kiválasztott első szám csütörtök éjjel fog debütálni.



A Grammy-díjas előadó legutóbbi albuma, az 1989 című korong, 2014-ben jelent meg és több mint 10 millió példány kelt el belőle világszerte.



Az amerikai popsztár a múlt héten megnyerte a David Mueller egykori rádiós DJ ellen indított molesztálási perét. Swift azzal vádolta Muellert, hogy egy 2013-as koncertjén szexuálisan molesztálta, fogdosta.



A denveri bíróság azt állapította meg, hogy a volt rádiós lemezlovas egy fotózás során Swift szoknyája alá nyúlt és a fenekébe markolt. Az énekesnő szimbolikus kártérítést, egy dollárt (257 forint) igényelt, ezt is megítélték neki.



"Azt remélem, ez azoknak is segít, akiknek szintén meg kell hallani a hangját" - írta Swift az ítélet után kiadott közleményében.