November másodikán megkezdődik a tudomány hónapja a Nemzeti Múzeumban

2017. november 2-án 15 órakor Ujváry Gábor: Bécs és a magyar kulturális külpolitika című könyvének bemutatóján a könyvről beszélget: Hermann Róbert (a Magyar Történelmi Társulat elnöke), Fazekas István (ELTE, BTK, egyetemi docense), Hiller István (a Magyar Országgyűlés alelnöke) és L. Simon László (országgyűlési képviselő). A sorozat második kötete a „Kulturális hídfőállások. A külföldi intézetek, tanszékek és lektorátusok szerepe a magyar kulturális külpolitika történetében" alcímet viseli és a kulturális kölcsönhatások több évszázados múltra visszatekintő összefoglalásán túl a Bécsi Magyar Történeti Intézet, majd a Collegium Hungaricum 1970-es évekig tartó históriájával foglalkozik.„Nekünk tényleg Mohács kell?!" – kérdést, amely már a reformáció időszakában is többféle olvasatban merült fel, most az IGE-IDŐK kiállításon járja körbe az előadó: mi is veszett oda 1526. augusztus 29-én, Mohács mezején?beszélgetés azt vizsgálja, hogyan hatott a reformáció a politika gyakorlatára és elméletére Európában és Magyarországon. A folyamat a politikai hatalom és az egyház viszonyának megváltozását a hatalom felfogásának módosulását és kibővülését, a hagyományos politikai jogok újraértelmezését jelentette. A beszélgetés moderátora: Varga Benedek, az MNM főigazgatója, meghívott vendégek: Kőszeghy Péter (MTA-BTK ITI, tudományos főmunkatárs), Hörcher Ferenc (MTAS-BTK Filozófiai Intézet, igazgató) és Fazekas Csaba (ME-Politikatudományintézet, egyetemi docens).című kiállításban Kiss Erika, a kiállítás kurátora vezetésével ismerhetik meg a látogatók a magyarországi reformáció történetének folyton változó, összetett viszonyait.címmel Ugron Zsolna és Várkonyi Gábor előadásában a regényhős és a forrásokban magát megmutató 17. századi arisztokrata karaktere bontakozik ki.Kiss Gy. Csaba (ELTE-BTK Művelődéstörténeti Tanszék, irodalomtörténész), Csepregi Zoltán (Evangélikus Hittudományi Egyetem, egyetemi tanár), Nagy Levente (ELTE-BTK Román Filológiai Tanszék, egyetemi docens), Kertész Botond (Evangélikus Országos Múzeum, tudományos főmunkatárs).Kiss Erika, a kiállítás kurátora utolsó alkalommal vezeti végig a látogatókat a tárlaton, majd 16 órakor a REC Trió Luthertől Telemannig című barokk zenei kamarakoncertje hallható. A műsorban Luther-énekek is megszólalnak.www.mnm.hu,