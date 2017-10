November 3-tól Országos Rajzfilmünnep - 3 nap, ami csak a magyar animációkról szól

A KEDD Animációs Stúdió

A KEDD Stúdió elsődleges célja minőségi gyerektartalmak létrehozása és közvetítése a legszélesebb gyerekközönség részére. A KEDD-ben készült többek között a Bogyó és Babóca, a Kuflik rajzfilmsorozat, és a Pocoyo sorozat magyar változata is.



Fővédnök Bartos Erika

Bartos Erika az elmúlt évtized elhivatott magyar gyermekkönyv írója és illusztrátora. Meséivel megnyugtató, harmonikus világot közvetít, történeteit maga illusztrálja. Verseit több zenekar is megzenésítette, klasszikus gyerekkari kórusművet is komponáltak szövegeire. Bogyó és Babóca sorozatából rajzfilm is készült, mely a rendszerváltás óta az első magyar animációs mesesorozat. Szintén a Bogyó és Babóca sorozattal kelt életre tíz éves csend után a magyar diafilmgyártás, ez volt az első diafilm, melyet digitális technikával gyártottak.



A 15 éves KEDD Animációs Stúdió, támogató partnerei segítségével, gazdag rajzfilm kínálatot gyűjtött össze és ajánlott fel azoknak az intézményeknek, amelyek nyitottak családi és gyerekprogramok szervezésére. A színes, programokkal teli, rajzfilmvetítésekkel egybekötött hétvége minden helyszínen hasonló, mégis más-más programmal várja a helyi családokat, kicsiket, nagyokat.Az 5. Országos Rajzfilmünnep fővédnöke Bartos Erika, Pro Familiis-díjas, számos egyéb elismerése mellett a 2017-es Év Gyerekkönyve Díjat is elnyerő meseíró, többek között a nagysikerű rajzfilmsorozat, a Bogyó és Babóca írója és rajzolója.Budapest, Mosonmagyaróvár, Szeged, Pécs, Miskolc, Veszprém, Nyíregyháza, Mátészalka, Gyula, Hajdúhadház, Fertőszentmiklós, Újszász, Edelény, Dombóvár, Esztergom, Székesfehérvár, Szentendre vagy Zalaegerszeg.A helyszínek változatos műsort állítottak össze a filmkínálatból, hol a klasszikusokat, hol a legfrissebb filmeket válogatták, de olyan helyszínek is vannak, ahol Nepp József, a közelmúltban elhunyt kiváló rajzfilmrendező emlékének szentelik programjaikat. A filmvetítéseket kiegészítő programok is rendkívül változatosak. https://rajzfilmunnep.hu oldalon a programok típusára, időpontjára és helyszínére is kereshetnek az érdeklődők, illetve a szabad szavas keresővel bármilyen egyéb keresett tartalmat is megtalálhatnak: https://rajzfilmunnep.hu/program-kereso/ A Rajzfilmünnep azoknak a 14 év alatti gyerekeknek, akik szeretnek rajzolni, pályázatot is hirdetett, melyre egészen az idei programsorozat végéig, november 5-ig várják a beérkező alkotásokat „Rajzfilmünnep Rajzban" címszóval. Részletek