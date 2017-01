Nótár Mary beperelte L.L. Juniort

Az énekesnő azért citálja bíróság elé kollégáját, mert néhány hete, amikor bejelentette magzata elvesztését, a rapper egy kemény hangvételű videóüzenetben kiosztotta őt, és azt állította, nem is volt várandós - írja a Bors. – L.L. Junior a Facebook-oldalán közzétett, kioktató stílusú videóüzenetében azzal vádolta meg Nótár Maryt, hogy becsapja a rajongóit. Tényként közölte: ügyfelem nem volt várandós, és hazugságnak vélte azt is, hogy elvesztette a babáját. Valamint állítása szerint Mary a saját neméhez vonzódik – sorolja Junior vétkeit Mary jogi képviselője, dr. Kovács Attila.Az ügyvéd szerint mindez kimeríti a becsületsértés fogalmát.– Viccesnek tartom, hogy be lettem perelve, mivel semmi valótlant nem állítottam. Tanúkkal tudom alátámasztani minden mondatom. Ma is jogosnak tartom a felháborodásomat, mivel az anyaság szentségével nem lehet szórakozni. Ha eljut odáig az ügy, akkor Marynek kell majd bizonyítania az ellenkezőjét. Karba tett kézzel várom, hogyan fogja ezt megoldani – reagált a hírre L.L. Junior.A rapper és – Mary egykori – menedzsere viszont nem hagyja ennyiben a dolgot: szintén perel.– Mi is benyújtottunk két keresetet Nótár Maryvel szemben: egy kártérítésit és egy személyiségi jogit, mivel a válaszvideójában pocskondiáz minket - mondta el Lakatos Róbert.