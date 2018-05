Női témákra koncentrál a kedden kezdődő cannes-i filmfesztivál

A kortárs társadalmi problémákra, mindenekelőtt a nők helyzetére koncentrálva a korábbiaknál politikusabbnak ígérkezik a kedden kezdődő 71. cannes-i filmfesztivál, amelyre nagy számban kaptak meghívást újoncnak számító rendezők.



A Kritikusok Hete elnevezésű párhuzamos szekcióban mutatják be Szilágyi Zsófia első játékfilmjét, az Egy nap című alkotást.



Az Arany Pálmáért 21 alkotás versenyez, köztük az ötven évvel ezelőtt, 1968 májusában a párizsi diáklázadások miatt a fesztivál megszakítását szorgalmazó Jean-Luc Godard legújabb filmesszéje, a Le livre d'image (Képeskönyv). A 87 éves francia-svájci rendező mellett - aki hetedik alkalommal szerepel a versenyprogramban - 27 év után tér vissza Cannes-ba az amerikai Spike Lee. A formailag teljes megújulást ígérő BlacKkKlansman a Ku-Klux-Klan soraiba beépülő fekete rendőr története, a főszerepben John David Washingtonnal és Adam Driverrel. Az Egyesült Államokból még a függetlennek számító Robert David Mitchell kapott meghívást Under the Silver Lake című thrillerével.



Nagyszabású hollywoodi filmek hiányában az álompár idén Spanyolországból érkezik a vörös szőnyegre: Penélope Cruz és Javier Bardem alakítja a fesztivál nyitófilmje, Aszgar Farhadi Oscar-díjas iráni rendező Nyílt titok című, Spanyolországban játszódó pszichológiai thrillere főszerepeit.



A 21 versenyfilm alkotói közül tízen először kaptak meghívást a hivatalos programba, köztük nagy számban ázsiai és közel-keleti rendezők.

Japánból Hamagucsi Rjuszuke (Aszako), Libanonból Nadine Labaki kapott meghívást Capharnaüm című filmjével, amely a Bejrútban élő utcagyerekekről és migránsokról szó. A 32 éves egyiptomi-osztrák Abu Bakr Shawky egy leprásról készítette első filmjét.



A francia Eva Husson második játékfilmje, a Les Filles du soleil (A nap lányai) az iszlamisták ellen harcoló kurd női harcosokról szól, a szintén francia Yann Gonzalez Un couteau dans le coeur (Kés a szívben) című alkotásának főszerepét pedig Vanessa Paradis alakítja.



A kazah Szergej Dvorcevoj (Ayka) is először versenyezhet az Arany Pálmáért, miután 2008-ban Tulpan című vígjátékával a mustra második legfontosabb válogatásában, az Un Certain Regard (Egy bizonyos nézőpont) című programban elnyerte a fődíjat.



Az iráni ellenzéki Dzsafar Panahi - akinek Taxi Teherán című filmje 2015-ben elnyerte az Arany Medvét a Berlinálén - Három arc című alkotása és a sikkasztás vádjával moszkvai otthonában házi őrizetben lévő orosz Kirill Szerebrennyikov Nyár című filmje is, amely a brezsnyevi időszak Szovjetuniójának rockmozgalmáról szól, a versenybe kapott meghívást, de egyik alkotót sem engedték el a hazájából a fesztiválra, jóllehet a szervezők minden diplomáciai erőfeszítést megtettek ennek érdekében.



Ötödik alkalommal versenyezhet viszont a kínai Csia Csang-ko (Ash is Purest White), a japán Kore-eda Hirokazu (Shoplifters), míg az olasz Matteo Garrone negyedik alkalommal kapott meghívást Dogman című filmjével. A török Nuri Bilge Ceylan, aki 2014-ben elnyerte az Arany Pálmát Téli álom című filmjéért, Ahlat Agaci (Vadkörtefa) című alkotásával versenyezhet a fődíjért.



Franciaországot a két újonc fiatal rendező művei mellett további két alkotás képviseli a versenyben: Stéphane Brizé En Guerre (Háborúban) című társadalmi kérdésekről szóló műve Vincent Lindonnal a főszerepben, Christophe Honoré Plaire, aimer et courir vite (Tetszeni, szeretni és gyorsan futni) című alkotása pedig egy homoszexuális szerelmi történetet dolgoz fel az 1990-es években, amelyekre az AIDS terjedése nyomta rá a bélyegét.



Kelet-Európából a 2015-ben a legjobb idegen nyelvű film kategóriájában Oscar-díjat elnyerő, Ida című lengyel film rendezőjének, Pawel Pawlikowskinak új alkotása (Zimna Wojna) versenyezhet az Arany Pálmáért. Olaszországból érkezik a versenyprogram harmadik rendezőnője, Alice Rohrwacher, aki másodszor indulhat az Arany Pálmáért. Lazzaro Felice című filmje egy, a modern világtól elzárt kis faluról szól.



Harvey Weinstein hollywoodi producer szexuális visszaélései miatt hét hónappal ezelőtt kitört botrány nyomán a nők helyzetéről szóló filmek kiemelt szerepet kapnak az idei seregszemlén, amelynek zsűrijét a szexuális zaklatások elleni küzdelem egyik élharcosának számító Cate Blanchett kétszeres Oscar-díjas ausztrál színésznő vezeti, a testületben fele-fele arányban kaptak helyet férfiak és nők.



A fesztiválon kampányt is indítanak a szexuális zaklatások ellen, röplapokon hívják fel a résztvevők figyelmét arra, hogy viselkedjenek megfelelően és egy ingyenesen hívható segélyvonalat is létrehoznak az esetleges áldozatok és szemtanúk számára, hogy jelenthessék az eseteket.



Marlene Schiappa, a nők és a férfiak egyenjogúságáért felelős francia államtitkár emlékeztetett arra, hogy Harvey Weinstein többek között állítólag Cannes-ban is megerőszakolt és zaklatott nőket.



A nők helyzetével foglalkozik a magyar versenyfilm is, Szilágyi Zsófia első játékfilmje, amelyet szerdán mutatnak be a Kritikusok Hete elnevezésű párhuzamos szekcióban.

Az Egy nap című alkotás a fesztivál valamennyi szekciójában bemutatásra kerülő legjobb első filmet illető Arany Kamera díjért is versenyez, amelynek díjkiosztója május 19-én lesz a zárógálán.



A filmalap Inkubátor Programjában 62 millió forintos támogatással készült film főhőse egy háromgyerekes anya, akit Szamosi Zsófia alakít. A cselekmény nagy része a hétköznapok rutinjára épül, a háttérben egy házasság válsága húzódik.



Szilágyi Zsófia filmjét, amely a tervek szerint ősszel lesz látható a hazai mozikban, a Partnersfilm gyártotta Kenesei Edina és Pataki Ági vezetésével, az operatőr Domokos Balázs, a vágó Szórád Máté volt.