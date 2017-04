Női rendezők alkotásai nyerték a Tribeca Filmfesztivál fődíjait

Jane Rosenthal, a Tribeca Filmfesztivál társalapítója a csütörtök esti New York-i díjátadón örömmel jelentette be, hogy mind az öt játékfilmes díjat női rendezők filmjeinek ítélték oda a különböző kategóriákban. Rachel Israel az autista közösségben egymásra találó párról szóló filmért a legjobb narratív játékfilmnek járó trófeát kapta, és elnyerte a legjobb rendező díját is ebben a mezőnyben.



A legjobb dokumentumfilm díját a Bobbi Jene Smith amerikai táncosról szóló Bobbi Jene című produkció rendezője, Elvira Lind vehette át. A legjobb külföldi játékfilm kategóriában pedig Elina Psykou Son of Sofia című görög drámája győzött.



A dokumentumfilm-rendezők közül az amerikai-indiai A Suitable Girl című filmet készítő Sarita Khurana és Smriti Mundhra kapta meg a fesztivál díját.



A Tribeca kifejezetten női filmes alkotóknak szánt Nora Ephron-díját Petra Volpe, a The Divine Order forgatókönyvíró-rendezője nyerte el.



A rövidfilmes mezőnyből az iráni Kaveh Mazaheri Retouch című alkotását díjazták. A rendező videoüzenetben mondott köszönetet, amelyben azt is elmondta, hogy Donald Trump elnök új bevándorlási rendelete miatt nem vehetett részt a díjátadón, ugyanis sem ő, sem stábja nem kapott vízumot, hogy New Yorkba utazhassanak a filmfesztiválra.



Az animációs rövidfilmek közül a norvég Kristin Ulseth Odd is an Egg című alkotását találta a legjobbnak a zsűri.



A vasárnap záruló filmmustrán 97 egészestés filmet, 57 rövidfilmet és harminc kísérleti filmet tűztek műsorra 41 országból.