NMHH: Nagyot ugrott a termékmegjelenítések száma 2017 első félévében

Jövő január közepéig lehet pályázni első körben három jövő évi filmes támogatásra



A Médiatanács meghirdette a Magyar Média Mecenatúra Program ismeretterjesztő és animációs filmek, valamint dokumentumfilmek elkészítését támogató 2018-as pályázatait, amelyekre összesen 760 millió forintot fordít. Jövőre a három pályázati körhöz kapcsolódóan három alkalommal hirdet nyerteseket a grémium. Az első fordulók beadási határideje mindhárom pályázati eljárás esetében január 18., 12 óra, a később kidolgozott filmtervekkel júniusban, illetve az ősz elején lehet majd pályázni. Az eddigiekhez hasonlóan határon túlról is várják a pályázatokat, sőt, az ismeretterjesztő és a dokumentumfilmes kategóriákban a határon túliak részére az első fordulóra elkülönített 210 millió forintos keretösszeg tíz százalékát kizárólag a külhoni pályázatokra lehet fordítani.



Az ismeretterjesztő filmek gyártását támogató 250 millió forint keretösszegű Kollányi Ágoston-pályázatra önálló vagy többrészes természetfilmek, valamint tudományos, művészeti, történelmi és kulturális témájú filmalkotások szinopszisait lehet benyújtani. Az Ember Judit-pályázatban összesen 330 millió forintra lehet pályázni, és 25 vagy 50 perc hosszúságú vagy legfeljebb kétrészes dokumentumfilmek kaphatnak támogatást. Az animációs filmek készítésére kiírt 180 millió forintból gazdálkodó Macskássy Gyula-pályázaton maximum 25 perces vagy epizódonként legfeljebb 15 perc hosszú sorozatok tervével indulhatnak a pályázók.



Nagyot ugrott a termékmegjelenítések száma 2017 első félévében



A testület elfogadta az országos kereskedelmi televíziók műsorainak termékmegjelenítését 2017 első félévében vizsgáló tanulmányt. A felmérésben az NMHH az RTL Klub és a TV2 közel 3500 műsorszámát elemezte. A vizsgálat fókuszában ezúttal is a médiaszolgáltatások saját gyártásban készített műsorai álltak, amelyekben a félév alatt összesen 19162 termékmegjelenítést azonosítottak, közel 75 százalékkal többet, mint 2016 azonos időszakában. A megjelenő márkák száma szintén közel 75 százalékkal nőtt: 2017 első félévében 2953-félét láthattak a nézők, míg egy évvel korábban csupán 1700-at. Az RTL Klub a tavalyi 6378 megjelenítését több mint a duplájára emelte idén, a csatornán az első félévben mintegy 14 ezer ilyen típusú üzenet szerepelt. A TV2 esetében kismértékű emelkedést regisztráltak, 4609-ről 5204-re ugrott fel a termékmegjelenítések száma. Amíg korábban jellemző volt, hogy a médiaszolgáltatók túlzottan bebiztosították magukat a termékmegjelenítésre felhívó feliratok használatában, addigra az év első felében már az látszik, hogy következetesebben használják a felhívást, amelyet tényleges termékmegjelenítés követ. Emellett a vizsgálat összesen 270 alkalommal regisztrálta a felhívás elmaradását.



A nagy márkák kevésbé uralták a termékmegjelenítés piacát, mint ahogy az a klasszikus reklámszpotoknál megfigyelhető. A közel 3000 beazonosított áru 88 százaléka tíznél kevesebbszer, 978 pedig csupán egy alkalommal tűnt fel, így a termékmegjelenítés változatosabb kínálatot mutatott. A leggyakrabban megjelenő márka idén is az Adidas volt, összesen 332 alkalommal, amelyet nem sokkal lemaradva a Nike (321) követett, a képzeletbeli dobogó harmadik fokán pedig a Fa Men (208) állt.



A tematikus magazinműsorokban jelent meg az összes hirdetés 62,4 százaléka, mintegy 12 ezer darab, vagyis egyértelműen ez a műsortípus a legnagyobb felvevőpiaca a termékmegjelenítésnek. A legtöbb termékmegjelenítéssel (3299) az RTL Fókusz műsorában lehetett találkozni, közel kétszer annyival, mint tavaly (1790).



A teljes tanulmány elérhető az NMHH honlapján.



Rádiós döntések



A Médiatanács az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. arra vonatkozó kérelmét, hogy a tanács függessze fel az országos kereskedelmi rádiós frekvencia pályázati eljárását, elutasította, mivel nincs törvényi lehetőség az eljárás felfüggesztésére. A pályázati eljárással kapcsolatban bírósági eljárás van folyamatban, az ügyben bővebb felvilágosítást az eljárás lezárulta után adhat a hatóság.



A közösségi jellegű miskolci Európa Rádió szolgáltatójára egy hatósági ellenőrzés nyomán harmincezer forint bírságot szabott ki a Médiatanács. A rádió kevesebb helyi közélettel foglalkozó, a mindennapi életet segítő műsort és több ismétlést tett közzé a szerződésében vállaltakhoz képest, ráadásul az elmúlt egy évben nem először történt ilyen típusú jogsértés a szolgáltatónál. A szintén közösségi székesfehérvári Vörösmarty Rádió is túl sokat ismételt, ezért a tanács figyelmeztette a rádió médiaszolgáltatóját a szabályok betartására.

A testület a bírságok kiszabásakor minden esetben a fokozatosság és az arányosság elve alapján, az ügyek összeskörülményét figyelembe véve állapítja meg a jogkövetkezmények adott formáját, mértékét.