Nincs recepciós ebben a pesti hotelben

Ha be­lép az ember egy hotelbe, rögvest a recepciót veszi célba. Be kell jelentkezni, át kell venni a szobakulcsot, meg kell tudni, mettől meddig van a reggeli és a többi. Budapest legújabb négycsillagos szállodájába, a KViHotelbe belépve viszont hiába keresi az utazó a formaruhába öltözött recepcióst: a munkakört száműzték a szállóból - írja a borsonline.hu . A Nyár utcai hotelben ugyanis a bejelentkezéstől a szobaszerviz megrendelésén át a kicsekkolásig mindent mobilról lehet vezérelni, így az utazó a saját recepciósává válik.Ehhez csak egy okostelefonra és a TMRW nevű telefonos alkalmazás letöltésére van szükség. Az alkalmazáson keresztül lehet kifizetni a szállást, s a szobába is a telefont kulcsként használva lehet bejutni. Persze itt is a takarítók felelnek a szoba tisztaságáért, de ahelyett, hogy ott toporognánk, mikor végeznek a takarítással, a telefonunkra küldött üzenetben értesítenek, ha kész a szoba.