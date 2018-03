Nincs ötlete hol töltse a húsvétot? Van egy tippünk - Utazzon Hollókőre

Fotó: holloko.hu

Locsolkodással, a népi élet bemutatásával, táncházzal és koncertekkel is várják a látogatókat a világörökségi Hollókőn a pénteken kezdődő húsvéti fesztiválon - tájékoztatta az MTI-t a Hollókői Világörökség-kezelő Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.Kelecsényi Péter kiemelte, hogy a Nógrád megyei Hollókő az egyetlen magyar falu, amit az UNESCO a világörökség részének választott, idén ennek 30. évfordulóját ünneplik egész éven át. A hollókői házak, népviseletek, népszokások mind-mind az egyetemes kultúra részei, és a palócok büszkén őrzik hagyományaikat, benne azt, hogy Hollókőn a mai napig vödörrel locsolnak - tette hozzá.A fesztivál programjai már pénteken elkezdődnek. Kézműves kirakodóvásár és tojásfestés is lesz a faluban, felelevenítik a hollókői böjti szokásokat éppúgy, mint a torinói lepel történetét az esti nagypénteki szentmise előtt.Szombaton folklór programokkal kísérve a népi életet mutatják be az ófalu házainál, visszahozva a kereplőzés hagyományát is. Délután szentmisét tartanak, este Szalonna és bandája és Agócs Gergely népzenei nagykoncertjén vehetnek részt a vendégek.A vasárnapi és hétfői programok párhuzamosan zajlanak két helyszínen. A Pajtakert színpad ad helyet a táncnak és a zenének: fellép az Iglice Táncegyüttes, a Dűvő zenekar, a Nógrád Táncegyüttes, a Kaláka trió. Vasárnap a Kerekes Band, valamint a Cimbaliband és Danics Dóra, hétfőn Nana Vortex és Csík János ad koncertet.Az ófaluban vasárnap reggel tartják a húsvéti szentmisét, majd a feltámadási körmenetet. Mindkét napon lesz locsolkodás a templomnál és az alsó kútnál, táncház, nóta és tánc, mesejáték is várja a Hollókőre érkezőket.Szombaton, vasárnap és hétfőn is középkori húsvét lesz Hollókő várában. Bemutatják a középkori lovagi tábort, középkori muzsika mellett lesz lehetőség korabeli ruhapróbára és ügyességi játékokra, a lovagok fegyveres bemutatókat és történelemórát is tartanak.