Nincs elég hely a hűtőben? Van megoldás

A házibulik alapvető kelléke, de az egyszerű hétköznapokban is jól jöhet a Bottleloft névre keresztelt eszköz, amely egy műanyag csíkba épített három szuper erős mágnesből áll. Ez egy hasonlóan erős tapadású anyaggal a hűtő belsejének mennyezetére rögzíthető. A hasznos kis eszköz arra hivatott, hogy a fémborítású tárgyakat, például fémkupakos palackokat vagy konzervdobozakat rögzítsen, így némi hely felszabadul a polcokon a nem-mágneses ételeknek és italoknak. A cég egy vásárlással két ilyen csíkot is ad a vevőknek, így hat termék is a mágnesekhez rögzíthető.