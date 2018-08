Nicole Kidman és Charlize Theron a zaklatási botrányáról készülő film főszereplői

Nicole Kidman és Charlize Theron fogja alakítani egy készülő filmben az amerikai Fox televízió két korábbi műsorvezetőnőjét, Gretchen Carlsont és Megyn Kellyt, akik még jóval a #MeToo mozgalom kibontakozása előtt vádolták meg szexuális zaklatással a Fox News azóta elhunyt alapító elnök-vezérigazgatóját, Roger Ailest.



A filmvásznon Kidman a Stanford Egyetemen végzett korábbi Miss America győztest, Carlsont fogja alakítani, aki 2016 júliusában indított pert Ailes ellen, azt állítva, hogy az idős igazgató többször is zaklatta őt, majd amikor nem állt kötélnek, bosszúból nem hosszabbította meg munkaszerződését.



Ailes tagadta a vádakat, ám a Fox vezetősége vizsgálatot indított, amelynek hatására egymás után jelentkeztek az akkori és volt női munkatársak, akik szintén Ailes szexuális zaklatási kísérleteiről számoltak be. A televízió 2016 szeptemberében húszmillió dolláros megállapodással rendezte Carlson szexuális zaklatás miatt indított perét.



Ailesnek - jelentős lelépési pénz fejében - távoznia kellett. A médiamogul kevesebb mint egy évvel a botrány kirobbanását követően, 2017 májusában meghalt.



"Remélem, hogy a valódi történetet fogják megmutatni. A legfontosabb, hogy ma már egyre több nő szavának hisznek és egyre többen hallatják a hangjukat " - írta szerdán Twitter-bejegyzésében Carlson, belinkelve a Variety.com filmes portál cikkét Kidman főszerepléséről.



Charlize Theron Megyn Kellyt, a Fox volt liberális műsorvezetőjét fogja alakítani, aki 2017 januárjában vádolta meg szexuális zaklatással Ailest. A ma már a konkurens NBC televíziónál dolgozó Kelly a Donald Trumppal való összecsapásai révén vált ismertté a 2016-os amerikai elnökválasztási kampány idején.



A The Hollywood Reporter című filmes portál értesülései szerint az Oscar-díjas forgatókönyvíró, Charles Randolph is csatlakozott a produkcióhoz, míg a feltörekvő ausztrál filmcsillag, Margot Robbie jelenleg tárgyalásokat folytat az egyelőre még cím nélküli moziban való közreműködéséről.