Nicole Kidman a cannes-i fesztivál királynője

A 49 éves Kidman a világ egyik legrangosabb fesztiváljának visszatérő vendége, miután gazdag és változatos karrierjében egymást váltják a hollywoodi közönségfilmek és a független művészfilmes alkotások. Idén azonban a korábbiaknál is nagyobb figyelem irányul az ausztrál filmsztárra, aki a hétvégén már megérkezett a Croisette-re.Az Oscar-díjas és háromszoros Golden Globe-díjas sztár játssza a főszerepet Sofia Coppola Csábítás című filmjében, amely a fődíjért, az Arany Pálmáért versenyez. Az alkotást Don Siegel 1971-ben Clint Eastwooddal a főszerepben forgatott, A tizedes háreme című filmje ihlette. A történet az amerikai polgárháború idején egy lányiskolában játszódik. A filmet szerda este mutatják be.A görög Jorgosz Lantimosz is Nicole Kidmannal és Colin Farrellel forgatta legújabb filmjét. A homár című alkotással két éve a zsűri díját elnyerő rendező legújabb filmje, az Egy szent szarvas meggyilkolása egy sebész és egy tinédzser furcsa kapcsolatát mutatja be, aki fokozatosan fészkeli be magát a sebész családjába. Az angolul forgatott görög versenyfilm világpremierje hétfő este lesz.Versenyen kívül mutatják be az amerikai John Cameron Mitchell How to Talk to Girls at Parties című filmjét, amelyben Elle Fanning oldalán látható az ausztrál színésznő. A film fiatal amerikai punkrajongókról szól az 1970-es évek Londonjában, ahol földönkívüliekkel találkoznak.A negyedik, szintén versenyen kívüli alkotás Nicole Kidman főszereplésével A tó tükre tévésorozat második évada, amelyet az új-zélandi Jane Campion rendezett.Az ausztrál színésznő több mint hatvan filmet tudhat mögött, ezekből eddig négy szerepelt a cannes-i fesztivál hivatalos programjában. Baz Luhrmann Moulin Rouge című filmjével nyitott 2001-ben a fesztivál Nicole Kidmannal a főszerepben, 2003-ban Lars von Trier Dogville - A menedék című kíséreti drámájának főszereplőjeként tért vissza, 2012-ben Lee Daniels Az újságos fiú thrillerében játszott, 2014-ben pedig ismét a nyitófilm, Olivier Dahan Grace - Monaco csillaga című alkotásának címszerepét alakította.Hollywood egyik legjobban fizetett színésznője kevesebb filmet forgat, amióta 2006-ben összeházasodott Keith Urban zenésszel, akitől két gyereke született, az idei kiemelt részvétele ezért is meglepetésnek számít a fesztiválon.