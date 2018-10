Nicki Minaj és Marsmello is fellép a 2018-as MTV EMA-n

Halsey

Az MTV bejelentette a 2018-as EMA fellépőinek listáját − nem kérdés: az év egyik legmenőbb díjátadója várható Bilbaoban, november 4-én. A magyar MTV élőben közvetíti a díjátadó gálát, melyen fellép Nicki Minaj, a Grammy-díjas Alessia Cara, valamint Marsmello és Anne Marie is. Lindsay Lohan és Ashlee Simpson díjátadóként érkeznek, és egy vadonatúj díj, az MTV EMA Generation Change Award is gazdára talál az este folyamán.A zenecsatorna csapata igazi dívákkal erősít a 2018-as MTV EMA-n, a világsztár Nicki Minaj, a platinalemezes Halsey és az idén Grammy díjat nyert énekesnő, Alessia Cara is fellép a díjátadón. Feltűnik még a színpadon a világhírű DJ, Marsmello is, aki többek között a nyár egyik legnagyobb slágerét, a "FRIENDS"-et is előadja Anne Marie közreműködésével. A szintén Grammy-díjas Panic! At the Disco "High Hopes" című slágerével zúz majd a zenekar hatodik stúdióalbumáról.Az est folyamán a fellépőkön kívül sok más híresség is színpadra lép majd. Díjat ad át többek között Lindsay Lohan, Debby Ryan, Ashlee Simpson és a Netflix sztárjai, Michael Peña és Diego Luna is.A 2018-as MTV EMA jelöltek listája itt érhető el.Az MTV idén egy újdonsággal is előrukkol a díjátadón, egy vadonatúj díjat vezetnek be, az MTV EMA Generation Change Award-ot. A jelöltek között öt olyan fiatal szerepel, akik maguk is sokat tapasztaltak a világ szörnyűségeiből, ezért globális, komoly változások mellett kampányolnak. A jelöltek fiatal koruk ellenére olyan ügyek mellé álltak, mint a gyermekházasság betiltása, a mentális egészség megőrzése és a klímaváltozás elleni küzdelem.A jelölteket a 2018-as MTV EMA vörös szőnyegén mutatják be november 4-én Bilbaoban.A 2018-as MTV EMA Generation Change Award jelöltjei:Sonita rap szövegeit és hangját arra használja, hogy felhívja a figyelmet a gyerekházasság problémájára, támogassa a fiatal lányokat, hogy ők dönthessenek sorsukról, és, hogy másokat arra inspiráljon, merjenek nagyot álmodni.A gyermekek támogatása érdekében Mohamad iskolát épített egy libanoni menekülttáborban, hogy lehetőséget teremtsen a gyermekek oktatására.Az aktivista és tartalomgyártó az LGBTG+ közösség jogaira, valamint a mentális egészségre fókuszál a közösségi média erejét használva.Környezetvédelmi aktivista, hip-hop előadó és egy erős hang a klímaváltozás elleni küzdelemben.Huawa egy mozgalmat hozott létre a szeretet, a remény és a támogatás jegyében, miközben a nigériai emberek mentális egészségéért harcol.