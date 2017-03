Nézzen konyhában ügyeskedő celebeket: indul a Konyhafőnök VIP!

Teljesen új fejezet kezdődik a Konyhafőnök történetében a mai naptól. Ezúttal ugyanis egytől-egyig ismert emberek mérik össze főzőtudományukat, így harcba szállva a Konyhafőnök címért és a 10 millió forintos nyereményért. Bár a zsűri - Wossala Rozina, Fördős Zé és Sárközi Ákos - változatlan, az ítészeknek határozott elképzelésük van arról, milyen konyhafőnököt keresnek.



"Nagyon fontos, hogy a versenyzők beleszeressenek abba az ételbe, amit készítenek. Ugyanannyira fontos a tálalás, mint az ízek vagy az állagok. Mi azt a konyhafőnököt keressük, aki képes a tőlünk tanultakat beépíteni az ételekbe, napról napra megújulni és fejlődni" - árulta el Wossala Rozina.



Sárközi Ákos is igyekszik minden részletre ügyelni. "Nemcsak azt fogom figyelni, hogyan mozognak a konyhában. Hanem azt is, hogyan tudnak új ízeket, állagokat megmutatni a tányéron. Én azt a konyhafőnököt keresem, aki alázatos, magabiztos és kellőképpen kreatív ahhoz, hogy mindig meglepjen egy új étellel" - osztotta meg zsűrizési szempontjait a séf, míg Fördős Zé bízik a versenyzők bátorságában.



"Örülnék, ha kellően bevállalósak lennének a versenyzők és vagány ételeket tennének a zsűri elé. Bár ezúttal egytől-egyig ismert emberek főznek, ez nem jelenti azt, hogy velük elnézőbbek leszünk, csak azért mert egy egész ország ismeri őket. A tét nem változott, ez továbbra is egy kőkemény verseny, kőkemény feladatokkal, így ezúttal sem leszünk vajszívűek " – mondta a gasztroblogger.



A Konyhafőnök VIP versenyének alakulását a mai naptól követhetik nyomon a nézők minden hétköznap, 18:55-től az RTL Klubon.