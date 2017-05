Nézze meg a Szárnyas fejvadász első 2049 hivatalos előzetesét

Harrison Ford a Szárnyas fejvadász című kultfilm folytatásának egy kulcsjelenetéről is mesélt hétfőn egy facebookos közönségtalálkozón a produkció első mozis trailerének bemutatója alkalmából.Ford, aki a harminc évvel ezelőtti, Ridley Scott rendezésében készült sci-fiben Decardot alakította, a Szárnyas fejvadász 2049 című filmben ismét visszatér az egykori replikánsvadász szerepében.A folytatás főhősét Gosling játssza. A fiatal fejvadász a világot káoszba döntő súlyos titok nyomára bukkan, amelynek megfejtéséhez fel kell kutatnia a harminc éve eltűnt Decardot. A közönségtalálkozón Ryan Gosling és a rendező, Denis Villenuve társaságában válaszolt a kérdésekre - írta a The Hollywood Reporter.Villeneuve beszámolt róla, hogy Ford és Gosling mellett Jared Leto, Robin Wright és Ana de Armas is látható a filmben. Megjegyezte: ha harminc éve valaki azzal jött volna hozzá, hogy ő rendezi a folytatást, hangosan kinevette volna.Izgalmas volt szembesülni azzal, hogy az 1982-ben bemutatott filmben megjelenő technikai jövő mennyire valósult meg - mondta Ford. Továbbá megosztotta a közönséggel, hogy milyen mély és gazdag érzelmek jelennek meg abban a jelenetben, amely Decard múltját és jelenét hidalja át, amikor először találkozik Goslinggal.Ford egy nappal első jelenete felvétele előtt járt először a forgatáson. A helyszín aprólékosan be volt rendezve, még az eső is esett, akárcsak a harminc évvel ezelőtti jelenetekben."Nagyon izgalmas, megragadó élmény volt"- idézte fel. Hangsúlyozta, hogy nagyon élvezte a közös munkát Goslinggal, tetszett neki, hogy a színész felelősséggel játszotta a szerepet és komplexek lettek a közös jeleneteik. Dicsérte Villeneuve rendezői elképzelését és színészvezetését is.Gosling elmesélte, hogy gyerekként látta az eredeti mozit, amely nagy hatást gyakorolt rá, és "szürreális élmény" volt számára, hogy a folytatáson dolgozhatott. Ford megjelenése a forgatáson felszabadító hatással volt rá is, és mindenkit magával ragadott a közös munka - tette hozzá.A Szárnyas fejvadász 2049 idén októberben kerül a mozikba. A folytatás elkészítésében Ridley Scott executive producerként vett részt.