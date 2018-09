Nézze élőben a Nemzeti Vágtát a Duna Televízión!

Eseménydús őszi hétvége elé nézünk: a Kulturális Örökség Napjai alkalmából az M5 kulturális televízió műsorán a két nap alatt épített örökségünk izgalmas helyeit és ritkán látható részleteit csodálhatják meg az érdeklődők többek között szombaton 10 órától a Hétvégi Belépőben. Három riportsorozatot láthatnak, ahol műsorvezetőink épületvezetésen vesznek részt. Szombaton Debrecenben, Béli Ádámmal, vasárnap Budapesten lesz városnézés, Morvai Noémivel. A hétvégén többször is bejelentkezünk a két helyszínről. Ugyanitt élvezhetik a nézők vasárnap 19.35-tőla III. Nemzetközi Marton Éva Énekverseny Gáláját.A sportosabb lelkületűeket a Duna Televízió várja a Nemzeti Vágtáról vasárnap 16.15-től élőben a versenyek döntőiről, melynek ismétlését aznap este 22.35-től visszanézhetik a Duna World csatornán. Az elő-és középfutamokat is követhetik élőben szeptember 15-én és 16-án a mediaklikk.hu/vagta oldalon. Az M4 Sport csatorna pedig szombat este összefoglalót ad a futamokról. A helyszínre is érdemes kilátogatni, sok izgalmas program várja az érdeklődőket. Vasárnap 14 órától a Fölszállott a páva című műsorból ismert népzenészek és énekesek szórakoztatják a közönséget, illetve szeptember 15-én 18.25-től az M2 Petőfi TV csapata méri össze kocsitoló tudását a profikkal.Mindezek mellett az M3 retrocsatorna Béres Ilona, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai-díjas színművész köré szervezi műsorát. Szombaton 7.50-es kezdettel a Mestersége színész című műsornak Béres Ilonáról készült adását láthatják a nézők, majd a nap folyamán több filmje is adásra kerül: Egy pár papucs 12.10-től, Mennyből egy angyal 13.15-től, A hivatásos szűz 18.30-tól, valamint 21.55-től a Talpig úriasszony. Vasárnap pedig az Öröklakás 13.15-től és az Esős vasárnap 20.15-től látható, majd a napot Béres Ilona műsora, a Szerkeszti a színész – Házaim… zárja 22.00-kor.Aki lemaradt volna hét közben a népszerű kívánságműsorról, az Önök kérték aktuális adásáról, az a Duna World csatornán vasárnap délelőtt 8.40-től visszanézheti.Vasárnap 17.55-ös kezdettel az M5 kínálatában láthatják a Magyar Média Mecenatúra támogatásával létrejött Emberek és egerek című kísérleti filmet. Az alkotás Krasznai Béla Recski fogoly hiteles történetének egy jelentős epizódját dolgozza fel, amikor 30 nap sötétzárkára ítélik. Az elítélt barátságot köt szűkre méretezett lakóhelyének vendégével, Morzsával, egy egérrel. Az On the Spot dokumentumsorozat vasárnap 23.10-től látható részében Edith Eva Eger-re emlékeznek, akit Kassáról deportáltak Auschwitzba.