Nézd a csodát, lásd az igazságot! - látványos videó a Cirkusz Világnapja alkalmából

Idén, a Cirkusz Világszövetséggel együttműködésben részben magyar vonatkozású, de európai szintű, sőt annak határain is túlmutató videó-kampányt indítunk a közösségi oldalakon a hagyományos cirkuszművészet érdekében. Az elmúlt években kiemelkedően sok - és igaztalanul általánosító - támadás érte a hamarosan negyedévezredes múltra visszatekintő európai cirkuszvilágot, elsősorban az állatszámok, a cirkuszi körülmények, a tradicionális elemek fenntarthatósága miatt. Nem lehet azonban egy 250 éves kulturális örökség minden képviselőjét megbélyegezni néhányak súlyos szabálytalansága és elfogadhatatlan, elítélendő gyakorlata miatt.Különbséget kell tudnunk tenni a jó példát mutató, az írott és íratlan szabályokat tisztelő cirkuszművészek, valamint az azokat tudatosan megszegők között. Éppen ezért kezdtük meg a cirkuszvilág minőségbiztosítási rendszerének kialakítását: a hamarosan elinduló „Big Top Label" projekt megfelelő garanciákat kíván majd biztosítani a cirkuszművészet értékeinek megőrzésére; figyelembe véve, és tiszteletben tartva a jelenkor társadalmi igényeit is.A cirkuszművészet, mint az előadó művészet egyik ága, az európai kultúra és az európai gazdaság szerves része, emberek millióinak nyújt minőségi szórakozást és tízezreknek megélhetést. De nemcsak kulturális és gazdasági, hanem felbecsülhetetlen szociális értéket is képvisel: példát mutat hagyománytiszteletből, együttműködésből, bizalomból, partnerségből, nemzetköziségből, egymás kultúrájának jobb megismeréséből. A mai cirkuszi világnapon a Világszövetséggel közösen bemutatott (és számos cirkuszi társulat által a mai napon egyszerre megosztott) videó-kampányunk üzenete is ezt emeli ki: „Nézd a csodát, lásd az igazságot!"