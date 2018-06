Nemzetközi tanács alakult a bikaviadalok népszerűsítésére

A spanyol Bull Foundation of Lydia, a francia Observatoire National des Cultures Taurines és a portugál ProToiro szervezetek vezetői együttműködési megállapodást írtak alá, létrehozva az International Council of Bullfighting (ILC) elnevezésű tanácsot, amely a bikaviadalok kulturális, gazdasági, társadalmi és edukációs értékeinek népszerűsítését, valamint a gyakorlatot védő törvények és egyezmények országos és nemzetközi szintű képviseletét tűzte ki céljául.



A testület célja továbbá, hogy segítse a bikaviadalok gyakorlatához, védelméhez és népszerűsítéséhez kötődő kezdeményezéseket azokban az országokban, amelyek nem ismerik el a szellemi kulturális örökség részeként a gyakorlatot. Spanyolországban, Portugáliában, Dél-Franciaországban, Mexikóban, Venezuelában, Kolumbiában, Ecuadorban, Peruban és a Fülöp-szigeteknek is hagyományos látványosságnak számítanak a bikaviadalok.



A világ más részein vannak nem halálos kimenetelű változatai a bikaviadaloknak és vannak olyan területek is, ahol bikák küzdenek bikákkal, például a Perzsa-öbölben, Bangladesben, Peruban, a Balkán-félszigeten, Törökországban, Japánban és Koreában.



A hagyomány támogatóinak érvei között szerepel, hogy a bikaviadal egy művészeti forma, amelyet egyenrangúnak kellene tekinteni a tánccal, a festészettel vagy a zenével. Emellett olyan hagyományról van szó, amelynek gyökerei legalább a római időkig nyúlnak vissza. A torreádorok képzettek és az összes látványosság ellenére az állatokat kíméletes módon ölik le.



Az ellenzők szerint azonban inkább egy ódon, barbár gyakorlatról, mintsem hagyományról van szó és a bikaviadal alapvetően nem szól másról, mint egy állat rituális lemészárlásáról a puszta szórakoztatás érdekében. A bika halála pedig hosszan elnyúló és fájdalmas, szükségtelenül kegyetlen. Az állatvédő szervezetek által gyűjtött adatok szerint Portugáliában 2500, Spanyolországban pedig csaknem 30 ezer bikát ölnek le évente a viadalokon.