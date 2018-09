Nemzetközi díjat kapott a Balaton Sound

Jelentős nemzetközi díjat nyert el Európa legmenőbb vízparti fesztiválja. A Balaton Sound szervezői Hollandia vezető fesztivál-weboldala, a Festileaks.com - nemzetközi fesztiválokat értékelő - versenyében a “Legjobb Logisztika" díját érdemelték ki.



A Festileaks.com munkatársai, számos európai fesztivál mellett, idén a Balaton Soundon is jártak. Feladatuk, hogy a fesztiválokról beszámolókat készítsenek, és ezek alapján értékeljék a különböző rendezvényeket. A komoly presztízsű megmérettetésen a Balaton Sound a “Best Logistics" díjat kapta idén.



Az értékelésben elmondták, hogy míg Európa keleti részén a közlekedés nem mindig megfelelő, a Balaton Sound kapcsán ezt nem tapasztalták. Megemlítette a jelentés, hogy Belgiumból még különvonat is érkezett. Mindemellett a reptérről is könnyen el lehetett jutni a fesztivál helyszínére különböző transzferekkel. Dicsérték a Balaton Sound kempingezési lehetőségeit, a tágas teret és a kiemelkedő szolgáltatásokat, például a bérelhető és a helyben vásárolható sátrakat, a zuhanyzók számát.



Fülöp Zoltán, a Balaton Sound főszervezője elmondta, “a díj elnyerésében szerepet játszhatott a fesztiválon idén bevezetett Safety First programunk, melyben a fesztiválozók biztonságos szórakozása érdekében szakértőket kértünk fel különböző területekről, hogy az általuk általában tapasztalt „fesztivál-problémákat" kiküszöbölhessük. A díj e program sikerét is jelenti."

“Hollandia vezető fesztivál-weboldala, a Festileaks.com díjai minden évben nagy figyelmet kapnak, így a díjazott fesztiválok ismertségét is jelentősen növeli" – mondják a díj létrehozói.