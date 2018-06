Nem vonulnak többé fürdőruhában a Miss Amerika szépségverseny résztvevői

Az eddigi fürdőruhás versenyetapot a jövőben egy "interaktív beszélgetés" váltja fel a zsűritagok és a versenyzők között. Ennek során a résztvevők az életben kitűzött céljaikról és sikereikről beszélnek. Az ekkor viselt estélyi ruhájukat maguk választják ki.



"Nem vagyunk többé szépségverseny. Hazánkban kulturális forradalom zajlik, melynek során a nők bátorságra leltek ahhoz, hogy felálljanak és több területen hallassák a hangjukat" - mondta Gretchen Carlson, a verseny kuratóriumának vezetője. Carlson az ABC televízió egyik műsorában elmondta, hogy a résztvevőket többé nem a kinézetük alapján fogják megítélni.



A döntés azután született, hogy a #meetoo mozgalom hatására számos nő feltárta szexuális túlkapásokkal és bántalmazásokkal kapcsolatos élményeit. Az ennek nyomán fellángolt vita több mint fél éve tart.



Decemberben felfüggesztették a Miss Amerika szervezet vezetőjét, Sam Haskellt az általa írt, sértő tartalmú e-mailek miatt. Ezekben becsmérlően írt többek között egykori szépségkirálynők külsejéről, testsúlyáról és szexuális életéről.



Ennek hatására több korábbi győztes követelte Haskell leváltását, köztük Gretchen Carlson is, aki Roger Ailest, a Fox News időközben elhunyt főnökét perelte be szexuális zaklatás miatt.



A New Jersey állambeli Atlantic City-i székhelyű Miss Amerika nem összekeverendő a Miss USA és a Miss Teen USA amerikai versenyekkel.