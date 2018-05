Nem vonul vissza Ian McKellen, az X-Men és A Gyűrűk Ura-trilógia sztárja

Most már bármikor gyengélkedni kezdhetnek, és akkor sajnálnám, hogy nem ragadtam meg minden lehetőséget, amikor még megtehettem

Ifjú színészként szerettem az idős színészek társaságát, sok mindenre meg tudtak tanítani. Azt gondoltam: egyszer én is olyan leszek, mint ők, és elérkezett ez az a idő

Az X-Men és A Gyűrűk Ura-trilógia sztárja júliustól alakítja Shakespeare Lear királyának címszerepét a londoni Duke of York Színházban. Ezt a szerepet utoljára tíz éve a Royal Shakespeare Company társulattal játszotta. Mint mondta: Leart játszani számára olyan, mintha egy idős ember utazását mutatná be, a szerep nagyon közel áll hozzá személyesen is."Érdemesnek tartom újra felfedezni, mivel már én is közel járok a 80-hoz, Lear korához, arra tudok koncentrálni, hogy egy idős emberről van szó, a dráma egy idős ember utazása, egy olyan emberé, aki kifelé tart a világból. Az elméje cserbenhagyja, az élete zavarossá válik. Rájöttem, hogy nagyon könnyen kapcsolódom ehhez a vonalhoz, ezért igazán személyessé válik a szerep" - magyarázta McKellen.- mondta.a McKellen: Playing The Part című produkciót Angliában és Skandináviában vasárnap mutatták be, nyáron pedig amerikai mozikban is vetítik majd. A film a színész nagy szerepeit idézi fel, de melegjogi aktivistaként is foglalkozik vele.McKellen elárulta, hogy kezdetben nem volt elragadtatva a portréfilm ötletétől, de Joe Stephenson rendező végül meggyőzte, és úgy érezte, hogy a produkció tényleg olyan témákkal foglalkozik, amelyek fontosak számára. Mint felidézte: két dologban járatos igazán, a színészetben, mivel oly régóta műveli, és a homoszexualitás kérdésében, mivel egész életében meleg volt.Stephenson elmondta: elsősorban a fiatal közönség figyelmét akarta felhívni arra, hogy A Gyűrűk Ura Gandalfjaként vagy az X-Men Magnetójaként ismert McKellen színészete sokkal gazdagabb.A kétszeres Oscar-jelölt megjegyezte: nem ambicionálta, hogy filmsztár legyen, már gyermekként is a színpadi színészek ragadták magukkal.- emlékezett. McKellen hozzáfűzte, hogy kéretlenül nem ad tanácsokat, és örül, hogy egy olyan ágazatban dolgozik, amelyben egyforma felelősség hárul a fiatalokra és idősebbekre, megosztoznak a dolgokon, és a tisztelet is kölcsönös, nem az évek számától függ.