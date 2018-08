Nem várták, mégis érkezik a gólya a Barátok közt egykori színésznőjéhez

És bumm. Fogta magát ez a kisgyerek és rá két hétre megfogant"

A Barátok Közt egykori Bokros Lindáját, vagyis Szabó Kitti színésznőt váratlanul érte a hír.A színésznő arról beszélt az RTL Klubnak, hogy kellett neki három hónap, hogy feldolgozza, hogy anyuka lesz.Orvosai szerint ha két-három év múlva gyereket szeretne, már most el kell kezdenie dolgoznia rajta, mivel iInzulinrezisztenciával, policisztás petefészek szindrómával és pajzsmirigy alulműködéssel is küzd, utóbbira pedig még gyógyszert is szed. A konzultációt követően két héttel azonban sokkoló hírt kapott.- fogalmazott Kitti.A váratlan terhességet nem is dolgozta fel egyből a színésznő. Ugyan az egy percig sem volt kérdés, hogy megtartják a babát, kellett neki idő, hogy felfogja, anyai örömök elé néz. A kezdeti sokkhatáson párja kiegyensúlyozottsága és támogatása segítette át.