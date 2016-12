Sokunk számára valóságos tortúra az ajándékcsomagolás. Óriási mennyiségben fogy a csomagolópapír, mindenhol celluxdarabok vannak, a díszszalaggal pedig már sokszor nem is bajlódunk. Ha neked is ilyen minden karácsony, akkor ne aggódj: nem vagy egyedül! Sőt, vannak nálad rosszabbak is. Például aki tortillába csomagolja a meglepetést.