Nem teheti meg a megszüntetett Lánchíd Rádió, hogy csak zenét sugározzon

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa összesen 675 ezer forint bírságot állapított meg a Lánchíd Rádió (Budapest 100,3 MHz és vételkörzet-bővítései), a Lánchíd Rádió Pécs (Pécs 94,6 MHz és vételkörzet-bővítései), valamint a Lánchíd Rádió Száz pont Kettő (Szeged 100,2 MHz) körzeti, illetve helyi közösségi rádiók szolgáltatójának - álla a hatóság közleményében.A hatóság egy májusi műsorhét vizsgálata során megállapította, hogy a hatósági szerződéseiben vállaltakkal és törvényi kötelezettségével ellentétben a szolgáltató kizárólag zenét sugárzott, ami súlyos jogsértésnek minősül. Egyáltalán nem adott közre semmilyen szöveges tartalmat: híreket, helyi közéleti, a helyi mindennapokat segítő, közszolgálati és kisebbségi műsorokat.Április 10-e éjfél az az időpont, amikortól szól csak zene a rádióban. Ezen a napon jelentette be a tulajdonos, hogy tartós finanszírozási problémák miatt elhallgat a rádió. (Ugyanezen a napon jelentették be a Magyar Nemzet megszűnését is, ami 11-én szerdán jelent meg utoljára)Mivel október 18-ig van engedélyük a frekvencia használatára, úgy döntöttek, hogy nem hallgatnak el teljesen, addig csak zenét fognak sugározni. Abban bíznak, hogy így meg tudják tartani a frekvenciaengedélyt, és találnak befektetőt, akivel folytatni tudják a munkát a rádióban.