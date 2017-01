Nem tartották meg az állatvédők által bírált Hallström-film amerikai premierjét

A produkció az A Dog's Purpose című 2010-ben megjelent regény nyomán készült, a forgatókönyvét Audrey Wells írta. A vígjáték a küldetését kereső Bailey kutya életét követi nyomon születésétől haláláig, és azon túl is, reinkarnációiban. A főbb szerepeket Britt Robertson, Dennis Quaid, K. J. Apa, Josh Gad, Peggy Lipton, és Juliet Rylance alakítja. A Universal Pictures január 27-re tűzte ki a film észak-amerikai forgalmazásának kezdetét, és a stúdió bejelentette, hogy ezen a premier elmaradása ellenére sem akar változtatni.



A PETA nemzetközi állatvédő szervezet a film bojkottjára szólított fel, miután a napokban a TMZ celebportál olyan videót tett közzé, amelyen az látható, hogy a filmben szereplő németjuhász kutyát a stúdióban beleerőltetik egy medence vizébe.



A Universal közleményben hangsúlyozta, hogy a Hercules nevű németjuhász, amelyről a felvétel készült, nem sérült meg a forgatás alatt, teljesen egészséges, ugyanakkor azt szomorúnak tartják, ha egy állat ilyen helyzetbe kerül.



A regény írója, W. Bruce Cameron viszont arról számolt be, hogy amikor a forgatáson járt, a kutyákkal nagyon etikusan bántak, biztonságban és kényelmesen tartották őket.



"A kutya nem volt megrémülve, és nem dobták bele a vízbe" - állította az író.



Hallsrtöm (Az élet ízei, Árvák hercege) és a kutya hangját kölcsönző színész Josh Gad is zavarba ejtőnek nevezte a videót. A rendező azt is elmondta, hogy nem volt jelen a videón látható incidensnél, és ígéretet tett az eset kivizsgálására.



A filmet gyártó Amblin Entertainment és a Universal szerint lehetséges, hogy a TMZ-hez került felvételt megszerkesztették. Mint közölték, a vizes jelenetek próbája a felvétel előtt több napig tartott, hogy a kutyák biztosan jól érezzék magukat a forgatáson.



A filmet január 26-tól játsszák a magyar mozik.