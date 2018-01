Nem talált gyanús körülményt a rendőrség a The Cranberries énekesnőjének halálával kapcsolatban

Élettel telinek hangzott, viccelődött és izgatottan várta, hogy a héten találkozzon velem és feleségemmel

Mindig mély tiszteletet éreztünk iránta, mint művész és mint vokalista iránt, sohasem félt lemezteleníteni a lelkét zenéjében és szövegeiben. A Zombie egy hihetetlenül személyes dal és bár mi egy kemény rockzenekar vagyunk, mindig éreztük azt a nyerseséget és őszinteséget, amelyet megmutatott a színpadon

Amikor meghallottuk, hogy tetszik neki a feldolgozásunk és szeretne énekelni rajta, úgy éreztük, ez a legnagyobb dicséret, melyet egy új zenekar vagy bármilyen zenekar kaphat. Megszakad a szívünk, hogy ez az együttműködés már nem valósulhat meg, legmélyebb részvétünket küldjük családjának, barátainak, szeretteinek és rajongóinak Írországban és szerte a világon. Reméljük, hogy büszkévé tehetjük azzal, hogy megosztjuk a világgal a mi Zombie-feldolgozásunkat

A brit rendőrség keddi közlése szerint nem merültek fel gyanús körülmények Dolores O'Riordan, a The Cranberries énekesnőjének halálával kapcsolatban.A 46 éves énekesnőt hétfő reggel holtan találták egy londoni hotelben. O'Riordan stúdiómunkák miatt tartózkodott a brit fővárosban. A Zombie című slágerük feldolgozásához készült a vokál felvételére a Bad Wolves nevű Los Angeles-i rockbandával.A rendőrség korábban "tisztázatlan körülményűnek" nevezte az énekesnő váratlan halálát, kedden azonban kijelentették, hogy nem találtak semmi gyanúsat. Az ügy a halottkémhez kerül, aki megállapítja a halál okát.Dan Waite, az Eleven Seven lemezkiadó cég munkatársa elmondta, hogy O'Riordan halála napján kora reggel hangüzenetet hagyott, melyben elmondta, nagyon várja a felvételeket.- mondta.A Bad Wolves zenekar Facebook oldalán közölt bejegyzés szerint sokként érte őket O'Riordan halála alig néhány órával azelőtt, hogy megkezdték volna a közös munkát.- emlékezett a zenekar.- olvasható a Facebookon.Dolores O'Riordan halálával kapcsolatban részvétet nyilvánított Michael D. Higgins ír elnök és több zenész is, köztük Hozier, a Duran Duran, Jim Corr a The Corrs tagjai közül, valamint a Kodaline együttes.