Nem szégyenlősködött: Mihalik Enikő kirakta a melleit

A magyar szupermodell barátaival ünnepelt szülinapot, ráadásul nem is akárkiét, hiszen az ünnepelt Mihalik párjának nővére, Julia Restoin Roitfeld volt.A fotó elnyerte Mihalik követőinek tetszését is, és még Dr. Krasznai Zsolt plasztikai sebész is elhelyezett egy hozzászólást, amiben azt jelezte, hogy a három hölggyel szakmailag sok dolga nem lenne.