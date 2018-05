Nem számít a 40 év korkülönbség - Gyermeket vár a 28 éves Playboy modell

Xenia Deli szupermodell anyai örömök elé néz, és ezt a hírt boldogan osztotta meg a több mint 850 ezer követőjével az Instagramon.A 28 éves moldáv bombázó modellkarrierje akkor indult be, amikor Calvin Harris és Justin Bieber videóiban szerepet kapott, de az igazi áttörést házasságával érte el. Tavaly júniusban ugyanis Szantorini szigetén kimondta a boldogító igent párjának: hozzáment a majdnem 40 évvel idősebb Ossama Fathi Rabah Al-Sharif egyiptomi milliárdos üzletemberhez.Az őszinte szerelmük megpecsételéseként tartott ceremónia híre pedig alaposan felborzolta a kedélyeket, ami persze a modellt egy pillanatra sem tántorította el a menyegzőtől.Olyannyira nem, hogy a most 28 éves playboy-modell, aki soha nem titkolta a hatalmas korkülönbséget közte és a most 65 éves férje között, büszkén jelentette be várandósságát, és a babaváró bulijáról is megosztott egy videót.