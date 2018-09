Nem nyugodnak bele a rajongók, hogy nincs felesőse Prince halálának

Rajongók ezrei kérvényezték a szövetségi hatóságoktól, hogy indítsanak vádesküdtszéki vizsgálatot Prince 2016 áprilisi haláláról.



Az amerikai ügyészségi hivatalhoz eljuttatott kérvényt több mint hatezer ember írta alá. Nicole Welage, a kérvény egyik kezdeményezője szerdán elmondta, hogy több válaszra van szükség a rocksztár fentanil fájdalomcsillapító véletlen túladagolása okozta halálát illetően. Welage úgy vélte, hogy felelősségre kell vonnia azt a személyt, aki ilyen szerrel ellátta a popsztárt.



Szövetségi, állami és megyei nyomozók, ügyészek két éven át vizsgálták Prince halálának körülményeit, de képtelenek voltak nyomára jutni annak, honnan származott a halálát okozó gyógyszer. Az ügyészek szerint nincs hitelt érdemlő bizonyíték, ami alapján vádat emelhetnének bárki ellen.



Áprilisban Mark Metz Carver megyei ügyész bejelentette, "nincs elég bizonyítékunk ahhoz, hogy bárkit is bűncselekménnyel vádoljunk meg Prince halála ügyében. Nem utal semmiféle bizonyíték bármiféle ártó szándékra, indítékra vagy összeesküvésre".



A március végén ismertetett toxikológiai jelentés szerint egy fentanil nevű szintetikus opiát, a morfiumnál 50-100-szor, a heroinnál 30-50-szer erősebb fájdalomcsillapító "extrém" túladagolása vezetett a sztár halálához.



Az ügyész szerint Prince azt hitte, hogy a Vicodin nevű fájdalomcsillapítót veszi be, ám a tabletták fentanillal szennyezett hamisítványok voltak.



Semmi nem bizonyítja, hogy a pirulákat, amelyek megölték a zenészt, orvos írta fel. Lehetetlen volt kideríteni, hogy az énekes miként jutott a fentanillal szennyezett Vicodin-tablettához - közölte Metz.



A vizsgálatok kiderítették, hogy Prince évek óta erős fájdalomtól szenvedett, otthonában több száz különböző fájdalomcsillapítót találtak. Az 57 éves énekes holttestére a liftben találtak rá a Minneapolis közelében fekvő Paisley Park-i otthonában 2016. április 21-én.



Prince, a popzene történetének egyik legsikeresebb előadója és dalszerzője mintegy három évtizedes pályája során negyven stúdióalbumot készített és több mint százmillió lemezt adott el. Harmincszor jelölték Grammy-díjra, amelyet hét alkalommal meg is kapott, emellett a legjobb filmzenéért járó Oscar-díjat is nyert 1985-ben.