Nem nyert a Testről és lélekről, papírforma Gary Oldman, Frances McDormand, Guillermo del Toro-győzelem az Oscaron

A díjat Faye Dunaway és Warren Beattyadja át.A legsötétebb óraA Pentagon titkaiA víz érintéseDunkirkFantomszálHárom óriásplakát Ebbing határábanLady BirdSzólíts a nevedenTűnj el!A győztes pedig A víz érintése lett!Jodie Foster és Jennifer Lawrence adja át a díjat - nem meglepetésre - Frances McDormandnek, a 3 óriásplakát Ebbing határában című filmben nyújtott alakításáért. Beszéde alatt felállította a női társait, és arra kért mindenkit, tapsolják meg őket.Sally Hawkins – A víz érintése mint Elisa EspositoFrances McDormand – Három óriásplakát Ebbing határában mint Mildred HayesMargot Robbie – Én, Tonya mint Tonya HardingSaoirse Ronan – Lady Bird mint Christine „Lady Bird" McPhersonMeryl Streep – A Pentagon titkai mint Katharine GrahamHelen Mirren és Jane Fonda adja át a díjat Gary Oldmannek, aki második jelölését váltja díjra. Köszönetet mondott a jelölttársainak és 99 éves édesanyjának, méltatta Winston Churcillt is. Viccesen megjegyezte, nyilván nem ő fogja nyeri a jetskit.Timothée Chalamet – Szólíts a nevedenDaniel Day-Lewis – FantomszálDaniel Kaluuya – Tűnj el!Gary Oldman – A legsötétebb óraDenzel Washington – Roman J. Israel, Esq.Guillermo del Toro a legjobb rendező A víz érintéséért.A díjatEmma Stone adta át.Del Toro elmondja, ő is bevándorló, 25 éve él Amerikában, és azért dolgozik, hogy eltörölje a határokat. Megköszöni azoknak, akik hittek egy néma nő és egy kétéltű ember szerelmében.Paul Thomas Anderson – FantomszálGuillermo del Toro – A víz érintéseGreta Gerwig – Lady BirdChristopher Nolan – DunkirkJordan Peele – Tűnj el!És nyilván a Coco dala nyert, a Remember Meami Kristen Anderson-Lopez és Robert Lopez szerzeménye.Christopher Walken adja át a díjat a Alexander Desplatnak A víz érintéséért.A víz érintése – Alexandre DesplatCsillagok háborúja VIII: Az utolsó Jedik – John WilliamsDunkirk – Hans ZimmerFantomszál – Jonny GreenwoodHárom óriásplakát Ebbing határában – Carter Burwell13. jelölését váltja díjra Roger Deakins a Szárnyas Fejvadász 2049-ért.A legsötétebb óra – Bruno DelbonnelA víz érintése – Dan LaustsenDunkirk – Hoyte van HoytemaMudbound – Rachel MorrisonSzárnyas fejvadász 2049 – Roger Deakins- Egy összeállítással a katonáknak - nőknek és férfiaknak - tisztelegnek, akik a történelem során és most is harcolnak.Jordan Peele kapja Tűnj el!-ért. A díjat Nicole Kidman adta át. Mint mondta, azoknak ajánlja, akik lehetővé tették számára, hogy felemelje a hangját. Köszönetet mondott a közönségnek is, hogy elment és megnézte a produkciót. A Tűnj el! című filmet Peele 4,5 millió dollárból (egymilliárd forintból) forgatta, és világszerte több mint 255 millió dollárért (65 milliárd forintért) váltottak rá jegyet a nézők.A víz érintése – forgatókönyvíró: Guillermo del Toro és Vanessa TaylorHárom óriásplakát Ebbing határában – forgatókönyvíró: Martin McDonaghLady Bird – forgatókönyvíró: Greta GerwigRögtönzött szerelem – forgatókönyvíró: Emily V. Gordon és Kumail NanjianiTűnj el! – forgatókönyvíró: Jordan PeeleA győztes a Szólíts a neveden és a 90 éves James Ivory lett. Ivory korábban három rendezéséért kapott Oscar-jelölést. Forgatókönyvírói Oscar-szobrát André Acimannek ajánlotta, aki a film alapjául szolgáló szerelmes történetet megírta.Elit játszma – Aaron Sorkin (Molly Bloom Molly's Game: From Hollywood's Elite to Wall Street's Billionaire Boys Club, My High-Stakes Adventure in the World of Underground Poker c. művei alapján)Logan – Farkas – Scott Frank, James Mangold és Michael Green (James Mangold az X-Men képregények, Mark Miller Logan: Kíméletlen jövő című története, valamint az X-men filmsorozat karaktereinek felhasználásával írt története alapján)Mudbound – Virgil Williams és Dee Rees (Hillary Jordan Mudbound című műve alapján)Szólíts a neveden – James Ivory (Andre Aciman Szólíts a neveden című regénye alapján)A katasztrófaművész – Scott Neustadter és Michael H. Weber (Greg Sestero és Tom Bissell The Disaster Artist című regénye alapján)- Salma Hayek, Annabella Sciorra és Ashley Judd a színpadon: közös bennük, hogy mindannyian Harvey Weinstein áldozatai voltak. Beszéltek a változásról majd bejátszottak egy kisfilmet, ahol más ismert emberek beszéltek arról, hogy más időszámítás kezdődik, ahol mindenkinek a hangja hallatszik, nem csak a fehér heteró férfiaké.a The Silent Child, amely a siket kislányról szól.A jelöltek:DeKalb ElementaryThe Eleven O'ClockMy Nephew EmmettThe Silent ChildWatu Wote/All of UsAz Oscart a a Heaven is a Traffic Jam on the 405 nyeri, ami amúgy 40 perces és amely Mindy Alper művészről szól.Edith+Eddie – Laura Chekoway és Thomas Lee WrightHeaven is a Traffic Jam on the 405 – Frank StiefelHeroin(e) – Elaine McMillion Sheldon és Kerrin SheldonKnife Skills – Thomas LennonTraffic Stop – Kate Davis és David Heilbroner- Jimmy Kimmel meginvitálja a sztárokat, hogy azoknak is köszönjék meg a díjaikat, akiknek igazán kell: az embereknek, akik fizetnek érte. Ezért néhány sztárral átmennek a Dolby Színházzal szemben lévő moziba, ahol az Idővarázs című filmből néznek egy exkluzív részletet. Olyan hírességek csatlakoztak Kimmelhez, mint Gal Gadot, Margot Robbie, Armie Hammer, Guilerrmo del Toro, Mark Hamill, és Lin-Manuel Miranda. A többieket bekapcsolták a moziba.Matthew McConaughey adja át a legjobb vágásnak járó díjat. A nyertes a Dunkirk, ez a harmadik díja az estén.A víz érintése – Sidney WolinskyDunkirk – Lee SmithÉn, Tonya – Tatiana S. RiegelHárom óriásplakát Ebbing határában – Jon GregoryNyomd, Bébi, nyomd – Paul Machliss és Jonathan AmosA díjat a Szárnyas fejvadász 2049 kapja.A galaxis őrzői vol. 2. – Christopher Townsend, Guy Williams, Jonathan Fawkner és Dan SudickA majmok bolygója: Háború – Joe Letteri, Daniel Barrett, Dan Lemmon és Joel WhistCsillagok háborúja VIII: Az utolsó Jedik – Ben Morris, Mike Mulholland, Neal Scanlan és Chris CorbouldKong: Koponya-sziget – Stephen Rosenbaum, Jeff White, Scott Benza és Mike MeinardusSzárnyas fejvadász 2049 – John Nelson, Gerd Nefzer, Paul Lambert és Richard R. Hoover- Sufjan Stevens adja elő a Mystery Of Love című számot a Szólíts a nevedenbőlA díjátadók maradnak. A végeredmény, nem meglepő: a Coco a győztes. 9. szobrát nyeri a Pixar ezzel. z alkotók a mexikói kultúra jelentőségét hangsúlyozva mondtak köszönetet az Oscarért.Bébi úr – Tom McGrath és Ramsey Ann NaitoCoco – Lee Unkrich és Darla K. AndersonFerdinánd – Carlos SaldanhaLoving Vincent – Dorota Kobiela, Hugh Welchman és Ivan MactaggartA kenyérkereső – Nora Twomey és Anthony LeoJimmy Kimmel előbb a 9 éves énjével beszél - aki kapásból 60-nak nézi, közli is vele, jobban vigyázhatott volna rá.A díjat a Star Wars: Utolsó Jedik szereplői,ésadják át. Kobe Bryant forgatókönyvéből készült film, a Dear Basketball nyerte a legjobb rövid animációs film díját.Dear BasketballGarden PartyLouNegative SpaceRevolving RhymesAllison Janney lett az Én, Tonyából. Ez is papírforma.Mary J. Blige – MudboundAllison Janney – Én, TonyaLesley Manville – FantomszálLaurie Metcalf – Lady BirdOctavia Spencer – A víz érintéseJimmy Kimmel jelezte, eddig A Fantomszál jelmezője, Mark Bridges van eddig versenyben, aki 39 másodpercet beszélt.A díjat Rita Moreno adta át a nyertesnek, a chilei Fantastic Woman. Chilei film először nyert ebben a kategóriában.Testről és lélekről – rendező: Enyedi IldikóA négyzet (Svédország) (svédül) – rendező: Ruben ÖstlundL'insulte (Libanon) (arabul) – rendező: Ziad DoueiriSzeretet nélkül (Oroszország) (oroszul) – rendező: Andrej ZvyagintsevUna Mujer Fantástica (Chile) (spanyolul) – rendező: Sebastian Lelio- Az Oscar-esélyes Coco betétdala hangzik el a színpadon.A víz érintése a győztes. A díjat Lupita Nyong'o és Kumail Nanjiani adta át. Az alkotók a film rendezőjének, Guillermo del Torónak is köszönetet mondtak.A legsötétebb óra – látványtervező: Sarah Greenwood; díszlet: Katie SpencerA szépség és a szörnyeteg – látványtervező: Sarah Greenwood; díszlet: Katie SpencerA víz érintése – látványtervező: Paul Denham Austerberry; díszlet: Shane Vieau és Jeff MelvinDunkirk – látványtervező: Nathan Crowley; díszlet: Gary FettisSzárnyas fejvadász 2049 – látványtervező: Dennis Gassner; díszlet: Alessandra QuerzolaEzt is a Dunkirk nyeri.A víz érintése – Christian Cooke, Brad Zoern és Glen GauthierCsillagok háborúja VIII: Az utolsó Jedik – David Parker, Michael Semanick, Ren Klyce és Stuart WilsonDunkirk – Mark Weingarten, Gregg Landaker és Gary A. RizzoNyomd, Bébi, nyomd – Julian Slater, Tim Cavagin és Mary H. EllisSzárnyas fejvadász 2049 – Ron Bartlett, Doug Hemphill és Mac RuthA víz érintése – Nathan Robitaille és Nelson FerreiraCsillagok háborúja VIII: Az utolsó Jedik – Matthew Wood és Ren KlyceDunkirk – Richard King és Alex GibsonNyomd, Bébi, nyomd – Julian SlaterSzárnyas fejvadász 2049 – Mark Mangini és Theo GreenA díjat pedig a Dunkirk kapja.- Jön az első betétdal, Mary J. Blige énekli a Mighty Rivert, ami a Mudbound című film betétdala. Mary J. Blige történelmet írt azzal, hogy egyszerre jelölték a legjobb betétdal és a legjobb női mellékszereplő díjára is.JImmy Kimmel gyorsan megjegyzi, 48 perce tart a műsor, ez alatt a Fekete Párduc újabb 48 millió dollárt hozott. Kiemelte, hogy ez lehet az első szuperhősfilm, ami esélyes lehet az Akadémia díjára. A legjobb film pedig a doppingbotrányt feldolgozó Icarus lett.Abacus: Small Enough to Jail – Steve James, Mark Mitten és Julie GoldmanAleppo a végsőkig – Feras Fayyad, Kareem Abeed és Soren Steen JespersenIcarus – Bryan Fogel és Dan CoganStrong Island – Yance Ford és Joslyn BarnesVisages villages – Agnes Varda, JR és Rosalie VardaA legjobb jelmez díját a 93 éves Eva Marie Saint adja át, aki 54-ben már kapott egy Oscart a legjobb női mellékszereplő kategóriájában. Kis emléktúra után ráébred, ő maga is idősebb, mint az Oscar, amire itt a színpadon jött rá. Itt is papírforma eredmény született, a Fantomszál nyerte a díjat.A legsötétebb óra – Jacqueline DurranA szépség és a szörnyeteg – Jacqueline DurranA víz érintése – Luis SequeiraFantomszál – Mark BridgesViktória királynő és Abdul – Consolata BoyleArmie Hammer és Gal Gadotadja át a díjat. Papírforma, A legsötétebb óra sminkese nyeri az Oscart.A legsötétebb óra – Kazuhiro Cudzsi, David Malinowski és Lucy SibbickAz igazi csoda – Arjen TuitenViktória királynő és Abdul – Daniel Phillips és Lou SheppardKimmel lemérte, 1.29 volt Rockwell beszéde. Majd bemutatták, mi lesz, ha valaki sokat beszél.- Igazuk is lett, Sam Rockwell a legjobb férfi mellékszereplő!Rockwell beszédjével pályázik a hetskire, jelzi is Kimmelnek. Egy gyerekkori emlék felidézése után Woody Harrelson és Frances McDormand zsenialitását, de kiemelte a stábtagokat és természetesen feleségét is.Chris Messina és Matt Ross is úgy gondolják a backstage-ben, Sam Rockwellnek kell kapnia a díjat a Három óriásplakát Ebbing határában című filmért.Willem Dafoe – Floridai álomWoody Harrelson – Három óriásplakát Ebbing határábanRichard Jenkins – A víz érintéseChristopher Plummer – A világ összes pénzeSam Rockwell – Három óriásplakát Ebbing határábanörül annak, hogy újra felkérték erre a szerepre és örül, hogy ennyi tehetséges férfi és nő között lehet. Azért hangsúlyozta, ha valaki hallja a nevét, még azért ne álljon fel, várjon egy percet.Gyorsan előkerül a Harvey Weinstein botrány, arra a szálra felfűzve, kit rúgott még ki az Akadémia a soraiból. Eddig csak egy embert, ő csak screenereket adott oda másoknak. Komolyan hozzátette, ma példát kell itt mutatniuk. Kiemelte, hogy az Oscar milyen kedves fickó, mert nincs pénisze és milyen rendesen áll.Kiemelte, a filmek mindössze 11 százalékát rendezik ma nők. Kiemelte, arendezőjét, aki ha nyer, a kategória történetének 2. győztese lehet.Aztán mesélt arról az ügyről, hogy A világ összes pénze utóforgatása miatt Mark Wahlberg és Michelle Williams nagy különbségű gázsit kapott, pedig egy ügynökségnél voltak, és ha már az ügynökeiben sem bízhat az ember?Kiemelte Jordan Peele-t, a Tűnj el rendezőjét, majd azzal viccelt, hogy Trump azt mondta a filmjéről, hogy a legjobb háromnegyed film, amit idén látott. Aztán jött Meryl Streep, hogy 1992 és 1995 között volt a leghosszabb idő, hogy nem jelölték Oscarra (ez a 21. jelölése) biztos, mert börtönben ült. A víz érintéséről annyit mondott, hogy 2017-ben annyira elszúrtak mindent a férfiak, hogy a nők inkább halakkal jöttek össze.Hozzátette, ez egy hosszú műsor, úgyhogy senki ne mondjon hosszú beszédet. Ezt egyébként egy stopperral is méri. Aki a legrövidebb beszédet mondja, egy jetskit fog nyerni. Ha döntetlen, akkor Christopher Plummer kapja a díjat.A sztárok egy része narancssárga kitűzőben fog megjelenni a gálán, ezzel kampányolnak ugyanis a fegyvertartás szigorításáért.

Korábban

Legjobb film

A legsötétebb óra.

Legjobb férfi főszereplő

Gary Oldman

Legjobb rendező

Guillermo del Toro

Legjobb női főszereplő

Frances McDormandét

A legjobb idegennyelvű film

Testről és lélekről



A legjobb idegen nyelvű filmek mezőnyében Enyedi Ildikó Testről és lélekről című alkotása nem a legesélyesebb az Oscar-díjra, ugyanakkor a tavalyi magyar győztes, a Mindenki sem tartozott akkor a legesélyesebbek közé, mégis elnyerte a díjat"

Én úgy gondolom, most is van esély, lehet benne bizakodni, talán a témája az, ami kicsit közelebb hozhatja az akadémiai tagokhoz a Testről és lélekrőlt"

Legjobb férfi mellékszereplő

Woody Harrelson

Pár órát kell már csak várni, és megtudjuk, kik kapják 2018-ban az Oscar-díjakat. A gála előtt kíváncsiak voltunk az Önök véleményére is. Szoros verseny egyik kategóriában sem volt. Lássuk a díjazottakat:A szavazatokkapta olvasóinktól Filmkritikánkban is írtuk : "Joe Wright legújabb filmjében Gary Oldman legalább annyira hajt az Oscarért, mint Churchill hajtott a győzelemért." Churchill utódai is népszerűsítették a filmet, így joggal pályázik az aranyszobrocskára.Ha a legjobb film A legsötétebb óra, a legjobb színész a főszereplőt, Winston Churcillt alakító. Közel 56 százalékkal nyert a brit színész olvasóink körében. A kritikusok szerint a színész karrierje csúcsára ért A legsötétebb óra című filmjével.A legjobb rendező versenye megosztotta olvasóinkat: szoros versenyben, kevesebb, mint 2 százalékkal (32,9-34,7%) Christopher Nolan (Dunkirk) előtt nyertA víz érintése rendezője. A mexikói direktornak ez lehet az első Oscar-díja.A legjobb női főszereplő versenye megint sima győzelmet hozott, méghozzá31 százalékkal acímű filmben nyújtott alakításáért. A film az Oscar előszobájának tartott BAFTA-gálán is tarolt: a filmet kilenc díjra jelölték, és ötöt el is hozott. Martin McDonagh forgatókönyvíró és rendező alkotása kapta a legjobb filmnek, a legjobb brit filmnek és a legjobb eredeti forgatókönyvnek járó elismerést.Emellett Frances McDormandnek ítélték a legjobb női főszereplő díját, és Sam Rockwell lett a legjobb férfi mellékszereplő.Talán kicsit haza is beszéltünk, de nem is baj, amindenki nagy kedvence, olvasóinkadná oda az aranyszobrocskát.- fogalmazott a szakértő. Hozzátette, az sem elhanyagolható tény, hogy Enyedi Ildikó az egyetlen női rendező a mezőnyben, ami a metoo-kampány idején fontos lehet.Olvasóinkat is meggyőzte aalakítása a Három óriásplakát Ebbing határában című filmben: olvasóink 33 százaléka adná oda neki az aranyszobrot.

Legjobb női mellékszereplő

Octavia Spencer

Legjobb animációs film

Cocó

mellékszereplőként is emlékezeteset alakított A víz érintése című filmben. Spencer 2012-ben A segítség című filmért már vehetett át Oscar-díjat a legjobb mellékszereplő kategóriában, most meglehet neki a második aranyszobra is.Ebben a kategóriában olvasóink szerint nincs kérdés, 52 százalékuk anak adná az aranyszobrot. A holtak világában játszódó film az animációs filmek egyik legjelentősebb elismerését, a Los Angelesben átadott Annie-díjat 13-ból 11 kategóriában nyerte el. Ez a díj megbízható barométernek tekinthető az Oscar-esélyek szempontjából is.Szerdán lezárult az Oscar-szavazás: a mintegy 8000 tagú amerikai filmakadémia szavazásra jogosult tagjai postán vagy online küldhették el szavazatukat, amelyek összesítéséből magyar idő szerint hétfőn hajnalban derül ki, hogy kik és mely produkciók kapják a rangos hollywoodi filmdíjat a 90. Oscar-díjátadó gálaesten.A szavazatok megszámlálásával a tavalyi fiaskó után is a PricewaterhouseCooperst bízták meg és a cég gondoskodik arról is, hogy a díjak átadásának pillanatáig ne szivároghassanak ki az eredmények.A Los Angeles-i Dolby Színházban helyi idő szerint vasárnap este 24 kategóriában adják át az Oscar-szobrokat.A legjobb idegen nyelvű film kategóriájában Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmje is esélyes az Oscar-díjra. A rendező, a film producerei és néhány stábtag személyesen is részt vesz a gálán.Tavaly a legjobb film díjának átadásakor a PricewaterhouseCoopers egyik munkatársa hibázott, rossz borítékot adott oda a díjat átadó Warren Beattynek és Faye Dunawaynek, ezért az élő adásban először a Kaliforniai álom című filmet hirdették ki győztesnek, csak pár perccel később derült ki végül, hogy a Holdfény nyerte az Oscar-szobrot.Az Oscarok történetében páratlan botrány miatt néhány fontos változást vezettek be: ezek között szerepel, hogy míg eddig csak a PricewaterhouseCoopers két alkalmazottja tudta a győztesek nevét, idén először egy harmadik személyt is kijelöltek arra, hogy felügyelje a borítékok átadását és a nyertesek bejelentését.A legtöbb,című filmje kapott Oscar-jelölést. A legjobb film díjáért kilenc produkció, a mexikói rendező alkotásán kívül acímű második világháborús dráma, acímű thriller, acímű horror, acímű Spielberg-film van versenyben.A világszerte, Magyarorzágon a Duna Televízióban közvetített élő gálaműsort idén is Jimmy Kimmel vezeti, a műsor két producere pedig ismét Michael De Luca és Jennifer Todd.

A díjakat 3400-fős közönség előtt adják át.A bál megszervezéséről és a meghívottak vendéglátásáról Lois Burwell, a filmakadémia illetékes kormányzója, Cheryl Cecchetto producer és Wolfgang Puck sztárséf gondoskodik. A bál arculata a The Hollywood Reporter értesülése szerint az Oscar-show 90. évfordulója alkalmából a filmtörténet nagy korszakait idézi fel eredeti műtárgyakkal és filmzenékkel.Burwell, a filmakadémia díjakkal és eseményekkel foglalkozó bizottságának elnöke, aki A rettenthetetlen maszkmestereként lett Oscar-díjas, először felügyeli az exkluzív rendezvényt. Cecchetto viszont már 29. éve producere a programnak.Puck is több mint húsz éve felelős a bál menüjéért. Idén több mint 60 fogás várja a hosszú díjátadó után érkező éhes és szomjas vendégeket. Az étlapon az Oscar-szobrot formázó füstölt lazacos szendvics, a kaviáros spárgakrémlevesen és a fekete szarvasgombás csirkepitén át a rákkal töltött hibiszkuszig számos ínyencség szerepel. De szusibár és a tenger nyers gyümölcseinek változatos kínálata, benne jeges-tengeri pókláb és 24 karátos arannyal készített kaviárparfé is színesíti a listát. A desszertek között koktélok inspirálta macaronok, lime-os habcsókos sajttorta-taco és rózsaszín csokoládés eper is lesz.Francis Ford Coppola borászatából a Rendezői változat és a 90. Oscar-kiadás elnevezésű borkülönlegességet kóstolhatják meg a vendégek. De különleges pezsgőt és egyéb szeszesitalokat is felszolgálnak a jubileum alkalmából.Az amerikai filmakadémia az el nem fogyasztott ételeket a Chefs to End Hunger (Séfek az éhezés ellen) szervezetnek adományozza. A környezettudatosság jegyében a dekorációhoz és a tálaláshoz használt műanyagot, fémet, üveget, de még a szőnyeget is újrahasznosítják, a világítást pedig energiatakarékos LED-lámpákkal oldják meg.A legjobb musical vagy vígjáték mezőnyből a Lady Bird, a drámák közül pedig a Három óriásplakát Ebbing határában nyerte el a Golden Globe-díjat.Az estén a Három óriásplakát Ebbing határában író-rendezője, Martin McDonagh a legjobb forgatókönyvért odaítélt díjat kapta meg. Továbbá a film női főszereplője, a meggyilkolt lánya igazságát kereső, dühös anyát alakító Frances McDormand és férfi mellékszereplője, Sam Rockwell is díjazott lett. Greta Gerwig rendezői bemutatkozása, a Lady Bird a főszereplő, Saoirse Ronan révén a musical vagy vígjáték mezőny legjobb színésznőjének járó díjat is elnyerte. A legsötétebb óra című történelmi filmben a főszerepet játszó Gary Oldman a drámák mezőnyében vitte el a legjobb színészének járó díjat. Oldmant az Oscar-favoritok között is emlegetik már Winston Churchill megformálásáért. A legjobb filmrendező Golden Globe-szobrát Guillermo del Toro nyerte el A víz érintése című filmjéért. A legjobb idegen nyelvű filmek mezőnyéből pedig a Fatih Akin rendezésében készült német Aus dem Nichts vitte el a díjat mások mellett Angelina Jolie kambodzsai népirtásról szóló filmje elől. A legjobb animációs film díját a Disney-Pixar produkciójaként készült Coco kapta, amelyet az Oscar-díjra is esélyesnek tartanak az elemzők.