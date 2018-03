Nem mindegy, mivel locsol húsvétkor - Inkább víz legyen, mint hamis parfüm

Veszélyes és fertőző betegségeket is okozhatnak a hamis és ellenőrizetlen forrásból származó parfümök, amelyek hozzávetőleg 800 millió forintos kárt jelentettek hazánknak az elmúlt közel három évben, hívta fel a figyelmet a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület.



Az ismeretlen eredetű, összetételű és ellenőrizetlen forrásból származó folyadékok akár súlyos allergiás reakciókat is okozhatnak a fogyasztónak, hiszen azok a gyártás során nem voltak kitéve a szükséges ellenőrzésnek.



A hamis termékek legjelentősebb forgalma az interneten keresztül zajlik, mivel a vásárlók számára nagyon vonzóak a non-stop elérhető és alacsony árakat feltüntető, többségében igényesen kialakított online felületek. Interneten keresztül történő rendelés esetén különösen körültekintőnek kell lenni azoknál a portáloknál, ahol nem derülnek ki a forgalmazó cég adatai. Ebben az esetben nem érdemes a vásárlásba belemenni, mert rendkívül nehéz, sőt gyakorlatilag lehetetlen a fogyasztói jogaink érvényesítése, ezért kerüljük az olyan webes vásárlási lehetőségeket, ahol nincs megjelölve a cégnév és az elérhetőség. Nemcsak az online vásárlásnál kell óvatosnak lennünk: a parfümök az aluljárókban, piacokon és az utcán is könnyen hozzáférhetőek. Érdemes tehát gyanakodni, ha a termék ára és csomagolása vagy külső megjelenése, de akár a színe eltér a megszokottól.



Az Európai Unió Szellemi Tulajdon Hivatalának (EUIPO) egyik korábbi jelentése szerint az EU-ban lefoglalt hamis parfümök és kozmetikai termékek 52%-a Törökországból származott, értékük 26,1 millió eurót tett ki 2013-ban. Tavaly Magyarországon a NAV pénzügyőrei egy vámkezelés alkalmával 2 millió forint értékben 55 ezer darab hamis parfümre akadtak, amelyek lefoglalásra és megsemmisítésre kerültek.



Bíztató a HENT 2009. óta elvégzett éves fogyasztói kutatásának legfrissebb eredménye is. A hamis illatszerek, illetve kozmetikumok elutasítottsága egyre határozottabb: 2017-ben csupán a lakosság 10%-a jelezte, hogy talán venne, további 5% pedig, hogy bármikor venne ilyen terméket. Figyelemreméltó, hogy a hamis illatszerek, valamint kozmetikumok elutasítottsága 2011 óta folyamatosan növekszik: 2011-ben 66%, 2017-ben pedig már 85% az elutasítók aránya.