Nem mennek kárba az OMÉK-on megmaradt élelmiszerek

Magyarországon évente közel 1,8 millió tonna élelmiszert dobnak ki a kukába. Ez átszámítva, háztartásonként mintegy 40 kg-ot jelent, noha vannak családok, ahol a mindennapi élelem beszerzése is gondot okoz.



A 78. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásárt (OMÉK) szervező Agrármarketing Centrum (AMC) ezért is döntött úgy, hogy a fenntarthatóság, az újrahasznosítás és a segítségnyújtás jegyében a Magyar Élelmiszerbank Egyesület közreműködésével a kiállításon megmaradt még fogyasztható, illetve tartós élelmiszereket jótékony célra ajánlják fel.



Ahogyan az európai országok többségében, úgy sajnálatos módon Magyarországon is óriási probléma az élelmiszerpazarlás. A világon évente 1,3 milliárd tonna, még fogyasztható élelmiszer megy kárba, miközben majdnem ugyanennyi, 1,3 milliárd ember éhezik a Földön.



A világ számos országában már évtizedek óta működő, és külföldi mintára Magyarországon 2006-ban alapított Magyar Élelmiszerbank Egyesület civil szervezeteken keresztül osztja szét a még fogyasztható, illetve tartós élelmiszereket a rászorulóknak, amelyeket általában áruházaktól, feldolgozó üzemektől, élelmiszeripari cégektől szereznek be.



Számos nemzetközi kiállításon tapasztaltak után idén az AMC vezetése a Földművelésügyi Minisztériummal egyetértésben úgy döntött, hogy az OMÉK-on megmaradt, még fogyasztható, valamint az esemény zárása előtti elszállításból hátramaradó tartós élelmiszereket a kiállítóktól jótékony célra összegyűjtik és a Magyar Élelmiszerbank közreműködésével olyan rászoruló családok kaphatják majd meg, akik számára ez óriási segítséget jelenthet.



Az élelmiszereket két raktárhelyiségben gyűjtik a Hungexpo területén.

A vásár kiállítói egyéni döntés alapján ajánlhatnak fel ennivalót. Az ilyen módon összegyűjtött felajánlásokat az OMÉK-ot követő néhány napon belül juttatják el a rászorulóknak.



Az Agrármarketing Centrum számára fontos cél valósul meg ezzel, hiszen nem csupán a jószolgálati, segítő cselekedet elterjesztését, hanem az élelmiszerpazarlás visszaszorítását támogató tudatos magatartás népszerűsítését is zászlajára tűzte a szervezet. Az élelmiszerek jótékony célú hasznosításával várhatóan számtalan családnak és gyermeknek szerezhetnek örömöt, kóstolót a kiváló minőségű magyar élelmiszerek legjavából.