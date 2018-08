Nem lopták el, csak elkóborolt Behemót, a nehéz természetű kandúr

Előkerült a moszkvai Bulgakov-ház fekete macskája, Behemót, akiről korábban azt hitték, hogy ellopták és emiatt az intézmény feljelentést is tett a rendőrségen.



Natalja Szkljarova, a Bulgakov-ház ügyvezető igazgatója szerdán a kora esti órákban közölte, hogy Behemótot kissé megszeppenten, de épen és egészségben, alig fél kilométerre az eltűnése helyszínétől találta meg a rendőrség. Mint kiderült, egy nő az utcán talált rá az elkóborolt, általa gazdátlannak vélt macskára és megpróbálta befogadni.



Az Interfax hírügynökség korábban arról számolt be, hogy a macskát ellopták. A Bulgakov-ház azt közölte, hogy szemtanúk szerint egy nő megragadta a macskát és a Tverszkaja utca irányába indult el vele. Az intézmény emiatt feljelentést tett a rendőrségen.



Behemót, aki Mihail Bulgakov A Mester és Margaritájának egyik emblematikus karakteréről kapta a nevét, bozontos, fekete szőrű szibériai-perzsa keverék. Nyakörvén egy csont alakú lemezre vésve viseli a lakcímét. Behemót mintegy 6 kilót nyom és múzeumi "kollégái" szerint "nehéz természetű".



A moszkvai kulturális intézmény 2004-ben nyitotta meg kapuit a Bolsaja Szadovaja utca 10. alatt, abban a házban, amelyben valaha az irodalmár is lakott és amelyet A Mester és Margaritában le is írt. Behemót 2005 óta "dolgozik" a múzeumban: saját állatorvosa és stylistja ápolja, különleges étkeztetésben részesül.



