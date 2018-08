Nem lesz folytatás - Szeptemberben az Agymenők utolsó évadát kezdik vetíteni

Örökké hálásak leszünk a rajongóknak, hogy az elmúlt tizenkét évad alatt ennyire támogatták a sorozatot. A szereplők, az írók és a stáb is rendkívül hálás a sorozat sikeréért, és azon dolgozunk, hogy egy olyan befejező évadot és évadzárót készítsünk, ami egy emlékezetes és kreatív lezárást hoz az Agymenőknek.

Hivatalosan is bejelentette a Warner Bros., a Chuck Lorre Productions és a CBS, hogy a The Big Bang Theory, vagyis az Agymenők soron következő évada az utolsó is lesz egyben: a 12-ik szezonnal ugyanis befejezik a kultikus sorozatot 2019 májusában - írja az Index Az utolsó évad szeptember 24-én, hétfőn kezdődik majd a CBS-en, majd a szokásos csütörtöki időpontokban fog folytatódni.