Nem kímélik a hekkerek a Trónok Harcát: most a színészek telefonszámait és címeit szivárogtatták ki

Áll a bál az HBO háza táján. Néhány nappal ezelőtt hekkerek feltörték az HBO belső hálozatát, és mintegy 1,5 terabájtnyi adatot loptak el onnan, majd lenyúltak néhány forgatókönyvet, valamint kettő még képernyőre nem került részt is. A hekkerek a forgatókönyvek kiszivárogtatása után most újabb adatokat tártak a nyilvánosság elé, több színész telefonszáma és e-mail címe került ki az internetre.



Most azzal fenyegetőznek, hogy ha az HBO nem fizet nekik, akkor további információkat fognak kiszivárogtatni. Az ellopott adatok között öt epizód forgatókönyve, valamint olyan dokumentumok szerepelnek, amelyek az HBO belső hálózatáról tartalmaznak információkat, köztük jelszavakat. Az egyik dokumentum a színészek telefonszámait, címeit és e-mail címet tartalmazzák. Az új szivárogtatásban Peter Dinklage, Lena Headey és Emilia Clark érintettek.



Az HBO úgy nyilatkozott, a törvényszéki nyomozást segítve vizsgálják, hogy pontosan milyen adatok szivároghattak még ki. Az HBO szóvívője, Jeff Cusson a Wired-nek adott nyilatkozatában úgy fogalmazott, nem áll fenn annak a lehetősége, hogy az egész levelezési rendszerük veszélyben lenne.



Feltehetőleg nem jutottak hozzá a hekkerek a részek végleges változataihoz, eddig "csak" forgatókönyvet tártak a nyilvánosság elé. A múlt héten kiszivárgott rész nem ezzel az HBO-hekkel hozható kapcsolatba, a Star India forgalmazó bakijának köszönhető, hogy az a rész hamarabb kikerült, mint kellett volna.