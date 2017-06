Nem kapja meg leleteit az Omega billentyűse

Hiába várta, nem kapta meg leleteit Benkő László. Fotó: Bánkúti Sándor

Hiába csörgött naphosszattelefonja a születésnapján, senki nem tudta utolérni, hogy felköszöntse - írja a BorsOnline . Az Omega billentyűse még zenésztársainak sem vette fel a telefont.– Szinte már mindenki próbálta hívni Lacit a zenekarból, de egyszerűen nem veszi fel. Bevallom, kicsit aggódom érte, mert általában elérhető – mondta aznap Kóbor János a Borsnak.

Kóbor aggodalma és Benkő rejtőzködése is érthető, hiszen a szövettani eredményeket éppen a 74. születésnapjára ígérték. Egy nappal később már sikerült elérni Benkőt, akinek mérhetetlen szomorúság érződött a hangjából, amikor arról faggattuk, hogy érzi magát.– Megvagyok. Eltelt a születésnapom, de nem volt nagy esemény, nem ünnepeltünk. Nincs most semmi okom, hogy nagy hejehuját csapjunk. Remélem, később majd meg tudjuk tartani a Balatonon – magyarázta, majd kitért az eredményeire is. – Még mindig nincsenek meg a szövettani eredmények. Azt mondta az orvos, megint várnom kell pár napot, hogy kiderüljön, pozitív vagy negatív a lelet. Addig amíg nem tudják egészen pontosan, nem mondanak semmit. Majd kiderül, hogy milyen további lé­péseket kell megtenni. Egyébként pedig kutya bajom, nem kell értem aggódni – biztatta rajongóit a zenész, aki éppen a kórházba tartott.