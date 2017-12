Nem jelent meg a forgatásokon, ezért kirúgták a Queenről szóló film rendezőjét

Bryan Singer a 2015-ös Comic Conon

Igazolatlan hiányzások miatt kirúgták Bryan Singert, a Queen együttesről és Freddie Mercuryról szóló film, a Bohemian Rhapsody rendezőjét - jelentették amerikai filmes hírportálok a 20th Century Fox stúdió közleményére hivatkozva.

Rami Malek Freddy Mercury szerepében

Singer "meglepő módon" gyakran nem állt rendelkezésre, többször nem jelent meg a forgatáson, gyakori hiányzása az elmúlt héten a munkálatok leállását eredményezte - idézte a Hollywood Reporter a stúdió közleményét. A cég egyelőre nem nevezett meg új rendezőt. A film bemutatóját eredetileg 2018 karácsonyára tervezték.

A Deadline.com internetes oldal szerint a film főszereplője, Rami Malek is panaszkodott már a rendezőre. A Queen együttes további tagjait Ben Hardy, Joe Mazzello és Gwilym Lee alakítja.A tanzániai Zanzibárban született Mercury 1970-ben alapította a bandát, egészen 1991-ben bekövetkezett haláláig állt az élén. Legnagyobb slágereik között szerepelt a We Will Rock You, a We Are The Champions és a Bohemian Rhapsody. Mercury 45 éves korában AIDS-ben hunyt el.