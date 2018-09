Nem hordott melltartót, ezért kirúgták a munkahelyéről a 25 éves lányt

Nem viselt melltartót, ezért elbocsátották a munkahelyéről a kanadai Christina Schellt. A 25 esztendős nő most az emberi jogok megsértéséért pereli volt munkáltatóját –Christina a brit lapnak elmondta, főnöke szerint nem tartotta be a cég öltözködési szabályzatát. A nő egy golfklubban dolgozott.A fiatal nő egyébként két éve nem visel melltartót, mert borzalmasnak tartja a fehérneműt. Christina közölte, mivel a férfiakra nézve a melltartó viselése nem kötelező, úgy véli, emberi jogi kérdésről van szó."Mellbimbóim vannak, ahogy a férfiaknak is" – szögezte le.